محافظ بورسعيد: حجم الاستثمار في المنطقة الصناعية بلغ نحو 300 مليار جنيه

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تشهد الآن قفزة كبيرة في مجال المصانع، لافتاً إلى أنها تتميز بمستوى عالِ في التصنيع على مستوى العالم، معقبًا:" منتجات المنطقة الصناعية تصدر للدول الأوروبية".

وأضاف اللواء عادل الغضبان خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة صدى البلد، أن توفير العملة الصعبة من أكبر التحديات التي تواجه التصنيع في بورسعيد، لافتا إلى أن مجاورة المنطقة لميناء شرق بورسعيد أحد أفضل 10 موانئ في العالم، تعتبر أبرز المميزات التي تساعد على سرعة وسهولة نقل البضائع.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار بسبب الطرق الجديدة والمركز الاستراتيجي الذي جعل الأرض عالية الثمن، والمنطقة تتمثل في 80% بمجلس إدارتها من رجال الأعمال، مما يعني قلة البيروقراطية والأيدي المرتعشة التي تتخذ القرارات، لافتًا إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة الصناعية يبلغ حوالي 300 مليار جنيه، وهي تكلفة للأرض والمكن، والمنطقة كاملة بالإنشاءات حاليا عد 9 قطع تحت الإنشاء حاليا ستضيف كثيرا للمنطقة.

وأشار إلى أنه يتم إجراء لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال؛ للوقوف على مشكلاتهم والمناقشة بشأن وضع حلول لها، واتخاذ القرار والقضاء على البيروقراطية، وهي ما تعد أبرز سبل نجاح المناطق الصناعية.