السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرابطة الطبية الأوروبية: أرقام "الصحة العالمية" بشأن متحور كورونا غير دقيقة

كورونا
كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية، إنه خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك ارتفاع فى عدد حالات الإصابة حول العالم بالمتحورالجديد لوباء كورونا، لذلك يجب أن نوضح أن الوباء قد انتهى ولكن انتشار الفيروس لم ينته.

وأضاف دكتور فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن الأرقام التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية غير دقيقة لأن هناك دولًا لا تلتزم بتسجيل حالات الإصابة، وهناك تراجع بنسبة 70% فى عمل المسحات الطبية والحجر الصحى لحالات الإصابة بالمتحور الجديد.

خبير يوضح مستجدات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته خلال الفترة الأخيرة حول العالم 

وأوضح  رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية، أنه يجب الالتزام بوضع الكمامات فى الأماكن المغلقة، وأكد أنه لا توجد أعراض خطيرة، ولكنه سريع الانتشار وقوة اللقاح أصبحت ضعيفة، لأن المتحور تحدث له العديد من الطفرات لذلك نحتاج اليوم للقاح جديد أقوى يقاوم المتحور الجديد بكل طفراته وسلالاته، ويجب أن نهتم بالوقاية ومراجعة الطبيب عند الإصابة، وأكد أن نسبة الوفاة بسبب المتحور الجديد لا تتعدى 1% ونسبة الشفاء أكبر بكثير من متحور كورونا.

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية الدكتور فؤاد عودة الارقام المسحات الطبية المتحورالجديد

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