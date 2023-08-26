رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بنواى بالمنيا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال جولته الرعوية بمحافظة المنيا، أمس الجمعة، في رسامة عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد للكنيسة الإنجيلية بنواي، وذلك بحضور القس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ الدكتور ناجي حلمي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عيسى رزق، راعي الكنيسة الإنجيلية بنواي، والقس بيوح عازر، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة حرز، والقس جرجس شفا الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بهور، والقس ميلاد ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بكودية النصارى، والشيخ عدراوي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع ملوي، والشيخ أسامة فضيل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بنواي، وحضور شعبي وجماهيري ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الله هو مصدر المعنى في حياتنا

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، جميع المرتسمين الجدد من الشيوخ والشمامسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته احتفالات كنيسة نواي وشعبها، كما رحب رئيس الإنجيلية بجميع المسلمين المشاركين في الاحتفال وقال: "نعتز ببلادنا وبهذا المشهد المصري العظيم، ونرحب من القلب بجميع الأحباء المسلمين المشاركين معنا اليوم في احتفالنا بكنيسة نواي".

وأضاف "زكي" خلال خطاب الحفل: "الله هو الذي يعطي المعنى في حياتنا، الخادم الأمين والصادق هو من يضيف إلى الخدمة، لأننا نحن من نضيف القيمة إلى الأشياء، وعلينا يا أحبائي أن نتذكر دائمًا بأن الخطية تؤسس على نصف الحقيقة ودائمًا تكون محاطة بالأكاذيب".

وأرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى سيادة المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر.

وجاء في نص البرقية "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم".

وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير لسيادة المستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.

كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة لسيادة المستشار تامر عبدالحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.