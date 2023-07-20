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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الاحتفال بمئوية كنيسة كردوس بأسيوط

أندريه زكي
أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، في حفل الكنيسة الإنجيلية بكردوس لإحياء ذكرى مرور مائة عام على تأسيسها.

شارك في الحفل كل من الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس باسم عدلي، رئيس مجمع مشيخة أسيوط الإنجيلي، والقس سمير صدقان عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس الدستوري والقضائي بالسنودس، والشيخ حلمي صموئيل، نائب رئيس مجمع مشيخة أسيوط، والقس مارتن إلياس، راعي كنيسة كردوس الإنجيلية، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما شارك رئيس الإنجيلية في احتفال تنصيب القس ريمون رخا، راعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم بوها، بحضور رئيس السنودس، والقس رأفت ناجي رئيس مجمع ملوي المشيخي الإنجيلي، والقس أكرم جودة راعي كنيسة دير مواس، والقس بيوح عازر راعي كنيسة نزلة حرز، والقس بيتر منير، راعي كنيسة بني عمران، والقس بيتر إبراهيم، راعي كنيسة دير أبو حنس الثانية، والشيخ لطف الله عزيز، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالجاولي.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية شعب كنيسة كردوس وكوم بوها بأسيوط، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته الفرحة مع الشعب الإنجيلي بأسيوط، واعتزازه العظيم بالحضور والنشاط الإنجيلي التاريخي في صعيد بلادنا الغالية مصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته: "إننا ندرك أن احتفالنا باليوبيل اليوم، كما تعلمنا من الكتاب المقدس، هو يوبيل الحرية، والتوازن بين أفراد المجتمع، وهو أيضًا يشير إلى الإبداع، ونحو مزيد من العمل الجاد"، مضيفا "يا أحبائي، الرعاية هيا نظرة إلى الأمام والمستقبل، وعلينا أن نترك الماضي بكل جراحه لنذهب إلى المستقبل بكل فرح، وتذكروا دائمًا أن الرعاية ليست وظيفة، فهي أسلوب واتجاه قلب، ندعم المكسور ونعطي المحتاج ونطيب القلب المجروح".

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