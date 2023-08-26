التخفيضات تصل لـ 30 ٪ التموين: إنطلاق معارض " أهلا مدارس " بالأقصر بمشاركة 150 عارضاً

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معرض أهلا مدارس بمحافظة الأقصر حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسة بمدن المحافظة بالإضافة إلي المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

و أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة معرض أهلا مدارس في كل محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلي مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام الي المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلي المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كافة مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

من جانبه قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30 ٪ عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة.

أضاف أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة واجبان و مربي .

من جهته قال عبد الرزاق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن معرض " أهلا مدراس" تم إقامته مبكراً تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كما حدث بـ " اهلا رمضان " لتوفير احتياجات الاسر والطلاب من مستلزمات الدراسة.

ولفت إلي مشاركة نحو 150 عارض بتخفيضات"أهلا مدارس" من خلال منافذهم مع وضع لافته إرشادية تفيد بالاشتراك في التخفيضات التي وضعتها المديرية.

وأوضح الصافي أنه يجب علي المحال التجارية أن تكون مرخصة للاشتراك في المعرض فضلاً عن التأكد من نسب الخصم التي تم وضعها من خلال فحص الفواتير وهامش الربح المقرر

وأشار إلي أنه يتم التواصل مع الشركات والمصانع الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول بما يعود بالنفع علي المواطنين .

وفيما يتعلق بـ "الاوكازيون الصيفي" كشف " الصافي"، عن إرتفاع معدل المحال التجارية المشاركة بفترة التخفيضات الموسمية الثانية إلي 200 محل منذ بدء الموسم وحتي الآن.

وأوضح أنه مستهدف مشاركة نحو 400 محل تجاري خاصةً وأن الاوكازيون يشهد مشاركة واسع من محال الملابس والأحذية والأدوات المنزلية والكهربائية

وأشار إلي أن هناك إلتزام كبير من التجار بالتخفيضات المعلنة ، حيث تم تحرير 13 محضر مخالفة اوكازيون وهمي وهناك متابعة دورية من قبل المديرية للتأكد من أن الأسعار قبل وبعد التخفيضات.

فيما قال أحمد أبو الفضل مدير عام الادارة العامة للرقابة على الانشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين ، أنه فور صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم انشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

واضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الاوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الاشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأشار أبو الفضل إلي أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الاوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الاوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الاوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات واجهزة منزلية.



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