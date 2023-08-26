السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في احتفالات اليوم.. الكنيسة اللاتينية: لا تهتمّ كثيرًا في مَن معك أو مَن عليك

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول السبت العشرون من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا تهتمّ كثيرًا في مَن معك أو مَن عليك، بل في هذا اجْعَل هَمَّك واجتهادك: أن يكون الله معك في كلّ ما تعمل، كُن صالِحَ الضمير فَيَنصُرَكَ الله، فإنّ مَن شاء الله أن يَنصُرَه، لا يقوى خُبثُ أحدٍ على مضرّته.

الآلم ومعونة الله

إن عَرَفتَ أن تتألّمَ وتَصمُت، فَأَيقِن أنّك سَتَرى مَعونَةَ الربّ، فإنّه يعرفُ متى وكيف يُنقِذُك، وما عليك مِن ثَمَّ إلاّ أن تَستَسلِمَ لَه، إنّه من لِلّه تأتي المعونة والإنقاذ مِن كُلّ خِزْيٍ، كثيرًا ما يَنفَعُنا جدًّا، لِحِفظِنا في تواضُعٍ أعظم، أن يَعرِفَ الآخَرون عُيوبَنا ويُبَكِّتونا عليها، إذا اتّضَعَ الإنسانُ بِسَبَب نَقائصِه، هانَ عَلَيهِ تَهدِئَهُ الآخَرين، واستِرضاءُ الساخِطينَ عليه. 

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خبرنا يوحنّا الإنجيلي أنّه عندما "رأَى يسوعُ نَتَنائيلَ آتِيًا نَحَوه فقالَ فيه: هُوَذا إِسرائيليٌّ خالِصٌ لا غِشَّ فيه". هذا المديح يذكّرنا بنصّ المزمور القائل: "طوبى لِمَن... ليس في روحِه خِداع"  وأثار هذا الأمر فضوليّة نَتَنائيل الذي أجاب بدهشة: "مِن أَينَ تَعرِفُني؟". 

لم يكن جواب الربّ يسوع قابلاً للفهم بسرعة حيث قال: "قبلَ أَن يَدعوَكَ فيلِبُّس وأَنتَ تَحتَ التِّينَة، رأَيتُك". نحن لا ندري ما حصل تحت التينة. لكن من الواضح أنّ هذه اللحظة كانت حاسمة في حياة نَتَنائيل. لقد تأثّر نَتَنائيل في أعماق قلبه بكلام الرّب يسوع، وشعر بأنّه يُفهَم وبأنّه قد فَهِم: هذا الرجل يعرف كلّ شيء عنّي. إنّه يعلم ويعرف طريق الحياة وأستطيع حقًّا أن أثق بهذا الرجل. وهكذا أجاب بإيمان واضح وجميل قائلاً: "راِّبي، أَنتَ ابنُ الله، أَنتَ مَلِكُ إِسرائيل".

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