بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2023 دور ثان

بدأ طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، أداء امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.



وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اول امس، امتحان الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 ، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد (18301 طالب وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

قبل بدء الامتحان، تواصل خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خال عبدالحكم، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة، الدور الثاني، مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

سارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

موعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، يوم الخميس الموافق ٢٩ أغسطس الجاري.

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعيم الفني، نتيجة امتحانات الدور الثاني، طلاب الثانوية العامة، للعا الدراسي الحالي 2022 - 2023، بعد أيام قليلة من إنتهاء اختبارات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022 - 2023.