الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل ضُيط بحوزته 2 كيلو هيروين بالإسكندرية

عاطل
عاطل

قررت نيابة برج العرب بـ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة 8 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 2,050 كيلو جرام وكمية من مخدر الكوكايين وعدد من الأقراص المخدرة وطبنجة وخزينة وعدد من الطلقات النارية.

وأمرت النيابة بسرعة التحري عن الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص. 

البداية مع إخطار تلقاه اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاوله نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

اعترافات المتهم 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

برج العرب الإسكندرية كوكايين هيروين مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة برج العرب

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