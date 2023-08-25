"الباز" يكشف دلالات مهرجان الدراما فى نسخته الثانية بالعلمين وتكريم الشيخ صالح كامل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر احتفلت بمرور 60 سنة على الدراما المصرية، خلال مهرجان الدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر لأنها دولة كبيرة، لا تنسى أصحاب الفضل أبدًا، ولذلك تم توجيه التحية للشيخ صالح كامل خلال المهرجان، لأنه أحد الكبار الذين ساهموا في دعم الدراما المصرية.

أول مسلسل عرض على الشاشة كان في 1962

ولفت إلى أن أول مسلسل درامي مصري عُرض على الشاشة كان "هارب من الأيام" سنة 1962، متابعا: "مصر تاريخ طويل جدا".

وأردف: "مصر كرمت أمس عددا كبيرا من اللي ساهموا في الدراما المصرية، ومنهم الشيخ صالح كامل، وعددا كبيرا من الممثلين الكبار".

وواصل: "إحنا اللى مكملين، ممكن نبقى في أزمة أو مشكلة أو أي توتر أو قلق، لكن البلد دي عفية وشعبها عفي وقادرين نعيش ونكمل".