الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المخرج عمر عبدالعزيز: نعيمة الصغير وعبدالله فرغلي كانوا أسلحتي الفنية

المخرج عمر عبدالعزيز
المخرج عمر عبدالعزيز

قال المخرج عمر عبدالعزيز: "نعيمة الصغير وعبد الله فرغلي هم أسلحتي الفنية؛ فنعيمة تشبه أدوارها في الحقيقة وتمتلك خفة ظل غير طبيعية و كانت تحفظ الدور بأذنها ولا تقرأه وتحب الارتجال". 

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر فضائية الحياة: "عبد الله فرغلي كان صديق عمري ودخل الوسط الفني كمترجم للأعمال المسرحية الفرنسية حيث كان أستاذ أول للغة الفرنسية ثم توجه للمسرح أثناء تدريسه في بورسعيد وكون فرقة مسرحية عمل بها نبيلة السيد والفنان محمد فريد فكان صديق مقرب له وللفنان صلاح السعدني".

وأوضح أن الفنان عبدالله فرغلي كان  قارئ جيد للأعمال وكان يثق جدًا في ملاحظاته كمخرج، معقبًا: "اجتماع محمود عبد العزيز ومعالي زايد وعبد الله فرغلي ونعيمة الصغير وجورج سيدهم في فيلم "الشقة من حق الزوجة" توليفه فنية تجعلك تشعر بأنك في حديقة حيوانات".

كما أعرب المخرج عمر عبدالعزيز عن أمنيته بالعمل مع النجم أحمد زكي في فيلم كوميدي، لافتاً إلى أنه كان هناك مشروع قائم بالفعل، لكنه لم يكتمل بسبب وفاة أحمد زكي.

المخرج عمر عبدالعزيز نعيمة الصغير عبدالله فرغلي الفنان جورج سيدهم الساحر محمود عبدالعزيز فيلم الشقة من حق الزوجة

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