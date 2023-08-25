الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية ابدأ

المدارس الوطنية
المدارس الوطنية

شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية ابدأ من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، حيث تقوم المدارس على تنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة بقطاع الصناعة وتطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني القائمة بمحافظات مصر المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتهدف المدارس لخلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضا فتح الباب لهم لقتحام سوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقًا للمعايير الدولية ولخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية ابدأ، وأهم ما يميز هذه المدارس
 

أهم ما يميز العمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية ابدأ

  • العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي
    العالمي ومتطلبات وتطبق معايير الجودة العالمية.
  • الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء.
  • توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع
    المدربين.
  • توفير تدريبات دورية للتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين
    والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي.
  • التمثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض.

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شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية ابدأ

- تم فتح باب التقدم من 23 أغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر 2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات

- يتاح التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام
والفنى.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل

- فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد

- هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة.

- القانونية والاستبعاد نهائياً بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانوني.

- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg/

شروط التقديم 

  • حاصل على مؤهل عالي مناسب.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
  • إجادة مهارة العمل الجماعي.
  • إجادة مهارات التواصل.
  • إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
  • سبق له العمل كمدير مدرسة.

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