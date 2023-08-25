«النعماني» يُتابع حالة مصابي وفد جامعة المنصورة بعد تعرضهم لحادث مروري

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الحالة الصحية لوفد جامعة المنصورة، والذي تعرض بالأمس لحادث انقلاب سيارة “ميكروباص” على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم.

شارك في الزيارة كل من الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفي الجامعي الجديد.

واطمأن رئيس الجامعة علي حالة المصابين الصحية وتقديم الخدمة الطبية والعناية التمريضية الكاملة لهما، مقدماً شكره للأطباء وجميع المسئولين بالمستشفى لمتابعتهم المستمرة للحالات، والذي نتج عنه تحسن حالة المصابين الصحيه، متمنياً أن يمن الله عليه بالسلامة والشفاء العاجل.

واستعرض “النعماني” في اتصال هاتفي مع رئيس جامعة المنصورة تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث ثمن رئيس جامعة المنصورة جهود الدكتور حسان النعماني و اهتمامه البالغ والإنساني منذ وصول مصابى الحادث للمستشفى الجامعي.

جدير بالذكر انه تم عمل الغيارات اللازمة للمصابين وتوفير إسعاف متخصص لنقلهم الي محافظة المنصورة مساء اليوم.