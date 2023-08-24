الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يزور وفد جامعة المنصورة إثر تعرضه لحادث سير

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج من الحدث

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، حالات المصابين من جامعة المنصورة، إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرق سوهاج، وذلك بالمستشفي الجامعي الجديد، حيث اطمأن بنفسه عن تواجد كل الطاقم الطبي والتمريضي، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد.

وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة وتلقي العلاج للمصابين، وتوفير جميع الخدمات الطبية والرعاية لهم، وجميع المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، حتى استكمال العلاج وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن المصابين كانوا في طريقهم للمشاركة بفعاليات "ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية"، والذي تنظمه الجامعة، حيث وقع الحادث قبل مدخل مدينة سوهاج، مضيفاً انه قد تلقي اتصالاً هاتفياً من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة للاطمئنان على المصابين.

وأوضح الدكتور مصطفي هريدي، أن حالات الإصابة التى استقبلها مستشفى الجامعة تباينت بين حالات للكسور مختلفة بالجسم: كالآتي إصابة “م. ص. ف” دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة باشتباه كسر بالساق الأيسر، إصابة أ. م. ع" طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة بكسور بالفخذ والساق اليمني، وإصابة “م. ع. م” طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجرح قطعي بالكتف، ووفاة  السائق “ي. أ. م”.

وجدير بالذكر أن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، قد أجرى عمليتين جراحيتين للمصابين، وذلك بالمستشفى الجامعي الجديد.

بكلية الهندسة جامعة المنصورة وقع الحادث وأوضح الدكتور حسان النعماني مصطفي هريدي مدير المستشفي الجامعي الجديد حسان النعماني جامعة سوهاج

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