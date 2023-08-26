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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة من أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغب عشاق الساحرة المستديرة في معرفة جدول مواعيد انعقاد مباريات البطولات المحلية والدولية المقامة في مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة

يتناول التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والمقامة في مختلف دول العالم سواء المحلية أو الدولية والتي يتنافس فيها أبرز نجوم رياضة كرة القدم المصرية والعالمية ويمكن متابعة الاستوديو التحليلي من خلال قناة بين سبورت وإليكم المواعيد بالتفصيل وفقا لاتحاد الكرة فيفا وهى كما يلي:

الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي نوتنجهام في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

الدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان ضد نادي تورينو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الفرنسي

موعد مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نادي راسينج كلوب في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

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تردد قنوات Bein sports الرياضية

يمكن ضبط إشارة بث قناة بين سبورت الرياضية عبر الإحداثيات التالية للاستمتاع بمشاهدة أفضل المباريات في مختلف البطولات المحلية والدولية والتي يتنافس فيها أبرز نجوم رياضة كرة القدم وهى كما يلي:

تردد قناة Bein sports

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 11013.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.


تردد قناة Bein sports

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12054.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة Bein sports

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12356.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.

 

تردد قناة Bein sports

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 11328.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب رأسي.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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