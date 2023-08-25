الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: الرئيس السيسي أدار شؤون البلاد في فترات عصيبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف محمد أبو العلا رئيس الحزب الديمقراطي العربي الناصري،  أسباب إعلان الحزب تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلاً: "ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال المشروعات القومية".

وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي العربي الناصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية صدى البلد، أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية المستهدفة من جميع الجهات، أهم أسباب دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسى معقبًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف ضد محاولات إسقاط الدولة التي لا تنتهى".

ومن جانبه، أعلن كمال أحمد، عضو مجلس النواب السابق والقيادي الناصري، دعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة 2024. 

وأوضح كمال أحمد، أن الأحزاب التي أعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسي كانت مع الرؤية الواقعية الصحيحة فيما يخص استقرار الوطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدار شؤون البلاد في فترات عصيبة.

الحزب الديمقراطي العربي الناصري الانتخابات الرئاسية المقبلة مصطفى بكرى كمال أحمد محمد أبو العلا

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