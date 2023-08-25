بدء فعاليات مناقشة "تغريبة القافر" للروائي العماني زهران القاسمي

شهدت مكتبة الميكروفون بالدقي، مساء اليوم الجمعة، حفل مناقشة وتوقيع رواية "تغريبة القافر" للروائي العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر العربية 2023.

وتعد هذه المناقشة هي الأخيرة للقاسمي الذي بدأ جولة أدبية منذ السبت الماضي في القاهرة، بتنظيم من "دار صفصافة للنشر"، التي حازت حقوق نشر الطبعة المصرية من الرواية.

شملت جولات زهران القاسمي بمصر ثلاث حفلات توقيع، في مكتبة تنمية بالمعادي ومكتبة ديوان الزمالك ثم أخيرًا مكتبة الميكروفون، أما الندوات فقد كانت إحداها في مكتبة الإسكندرية والأخرى في ضيافة نادي القصة بالمنصورة.

كان حفل التوقيع الأول للقاسمي بمكتبة ديوان في الزمالك قد أداره الكاتب المصري طارق إمام، فيما أدار الكاتب السوداني حمور زيادة حفل التوقيع والمناقشة الثاني بمكتبة تنمية في المعادي، أما المناقشة الأخيرة التي تشهدها مكتبة الميكروفون اليوم يديرها الروائي المصري علاء فرغلي.

قبل أن تفوز روايته "تغريبة القافر" بجائزة البوكر العربية ليكون الروائي العماني الأول الفائز بالجائزة، كان القاسمي قد أصدر عددًا من الدواوين، منها “أمسكنا الوعل من قرونه”، و"أغنى وأمشى"، و"سيرة الحجر"، و"الأعمى"، فيما نشر أول أعماله السردية عام 2013 بعنوان "جبل الشوع"، ثم رواية “القناص” التي نشرت 2014، وتلاهما “جوع العسل” 2017، وأخيرًا “تغريبة القافر”.

تغريبة القافر

تدور الرواية حول حادثة غرق امرأة اسمها مريم بنت حمد، كانت تعاني من صداع قاتل يلازمها في كل وقت، ولا يشفيها منه غير وضع رأسها في الماء، ثم يأتيها نداء من أحد الآبار في القرية فتنزل فيه وتغرق في مائه، وحين تُستخرَج جثتها يكتشف أهل القرية أن في بطنها جنينا ما زال حيا، فيخرجونه ويسمونه سالم، ويكون بطل الرواية من تلك اللحظة حتى النهاية.

وفازت رواية تغريبة القافر –التي صدرت العام الماضي- بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) هذا العام وصدرت طبعتها الأولى عن دار رشم (السعودية) بالتعاون مع منشورات ميسكلياني (الإمارات - تونس) فيما صدرت طبعتها المصرية هذا العام عن دار صفصافة للنشر.

وزهران القاسمي هو أول عماني يفوز بجائزة البوكر العربية، وهو من مواليد عام 1974، وهو شاعر وروائي، وحصلت روايته الأولى "القناص" على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015، وسبق أن نشر ما يقرب من 12 عملًا شعريًّا وسرديًّا متنوعًا بين الرواية والقصة القصيرة.

أما دار صفصافة فهي دار نشر مصرية مستقلة تركز مطبوعاتها على الأعمال الجادة وأدب الجوائز العالمية.