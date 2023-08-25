التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٩ أغسطس– الخميس ٢٤ أغسطس) ويتضمن ما يلي:

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم تقرير غرفة العمليات في أولى أيام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (15101) ألف طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد (3601) طالب وطالبة.

وقد حرص الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2023، من خلال غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير الامتحانات، وانضباط مراحل العمل.

وشدد الوزير على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.

كما وجه الوزير مديرى المديريات التعليمية بمنع أى تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم تقرير غرفة العمليات في ثانى أيام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة "اللغة الأجنبية الثانية" بإجمالي عدد (6231 ) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة "التربية الوطنية" بعدد (5614) طالب وطالبة.

وقد حرص الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على دعم الصندوق لموضوعات ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023 .

كما وافق المجلس على دعم الصندوق لموضوعات مديريات التربية والتعليم خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023،

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على المشروع القومي لتجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير ١٥٠ معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى ٢٧ محافظة.

كما وافق المجلس على تمويل تنفيذ خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير ١٠٠ ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

وقد وافق مجلس الإدارة على التصديق بإنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور ، إعلان نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذي نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة علي مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023 ،بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

وفى مستهل كلمته، رحب الوزير بالسادة الحضور من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات الصندوق السادة الأفاضل من القيادات التعليمية والتربوية.

وأشار الوزير إلى أن هناك ٢٥ مليون طالب فى جميع المراحل التعليمية، وتعد المرحلة الإعدادية هى بداية مرحلة المراهقة، والوزارة تعمل على إعداد مناهج للمرحلة الإعدادية تتضمن القضايا الهامة ومنها الإدمان، قائلًا: يجب أن تتضافر جهود جميع الوزارات والمجتمع المدنى لنصل بأبنائنا إلى الطريق السليم.

وتابع الوزير أن المخدرات تتسبب في آثار سلبية خطيرة على المجتمع تتمثل في تدهور الوضع الاقتصادي؛ وذلك لأنها تدمر حياة الفرد وتؤدي إلى انخفاض قدرة الفرد المتعاطي على الإنتاجية؛ الأمر الذي ينجم عنه حدوث خسائر اقتصادية، مؤكدًا أهمية الإجراءات الوقائية التي تحد من هذه المخاطر.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أنه دعمًا للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات تبذل الوزارة في هذا الإطار، جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق، من خلال قيام المديريات التعليمية، وكافة المدارس التابعة لها بتوعية أبنائنا الطلاب لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

وأوضح الوزير أن المناهج الدراسية لها دور كبير ومؤثر في هذا الصدد، ويتمثل في تكوين فكر إيجابي لدى أبنائنا الطلاب عن التربية الوقائية من المخدرات، وتعميق مفاهيمها، والتوعية بكيفية منع الانسياق نحو الإدمان، وتجنب أصدقاء السوء؛ لذا فقد حرصت الوزارة على تضمين المناهج الدراسية رسائل الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات، والتعاطي، وتحديثها دائما.

وصرحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه تم تنفيذ أكبر البرامج الوقائية من خلال صندوق مكافحة الإدمان في المدارس علي مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي وذلك انطلاقا من أهمية دور المدرسة في تشكيل وعي وفكر واتجاهات أبنائنا وتبصيرهم بالقضايا الاجتماعية والتحديات والمخاطر لاسيما قضية حماية النشء من المخدرات.

وأوضحت القباج "أن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة حيث اعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية

وأشارت "القباج " إلى انه تم إعداد متطوعي صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة "2000 متطوع" لبناء قدراتهم معرفياً ومهارياً لتطبيق البرنامج وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع تحريرياً وشفهياً وكذلك عرض نماذج مُحاكاة للعملية التدريبية بالمدارس وقد تم اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا في التدريبات والاختبارات ، حيث طُبقت هذه الدراسة علي ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة داخل 356 مدرسة وهو ما يمثل 8 % من المدارس التي تم التنفيذ بها.

وأوصت الدراسة التقييمية التي أجراها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تطوير وإدراج مكون توعوي في مناهج التعليم يشمل جميع المراحل التعليمية وبما يتواكب مع التطورات التي طرأت على القضية وتناول الموضوعات بالامتحانات، بالإضافة إلى أهمية دعم أنشطة ومسابقات طلابية رياضية وفنية خاصة بثقافة رفض التدخين والمخدرات أعمال مسرحية ومهرجانات فنية ودورات رياضية ، ووضع مكون وقائي داخل منصة بنك المعرفة.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج التوعية من أخطار تعاطي المواد المخدرة بين طلاب المدارس الذى تستهدف رفع وعى الطلاب بمخاطر المخدرات في المدارس " الإعدادية والثانوية " على مستوى 27 محافظة خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري 2023 ،لافتا الى ان آليات العمل تمثلت في تحديد دقيق للرسائل العلمية الموجهة للطلاب بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة وصياغة الرسائل في إطار مواد إعلامية مرئية واختبار هذه الرسائل لضمان فاعليتها إلى جانب تدريب المتطوعين لنقل واستخلاص الرسائل من خلال أساليب العصف الذهني .

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإجمالي عدد (6675 ) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقد حرص الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

الاثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث يتضمن ما يلى: عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%.

واجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%، ونسبة النجاح في الدورين 92.90% .

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن: عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668), وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%، وكانت نسبة النجاح في الدورين 98.77%.

أما بالنسبة للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت: عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91% وكانت نسبة النجاح في الدورين 98.88%.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت ما يلى : عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21% ، وكانت نسبة النجاح في الدورين 99.16%.

أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني: عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%، ونسبة النجاح في الدورين 77.09%، وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%.

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63% عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87% ، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%، وكان اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%ونسبة النجاح في الدورين 98.28%.

الاثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2023، والذي نظمه حزب "حماة الوطن".

وقد شارك في حفل التكريم عددا من قيادات حزب حماة وطن، على رأسهم الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أمين التنظيم، والدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب حماة الوطن ،وحزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات التربية والتعليم، والإعلاميين.

وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن مدى سعادته بمشاركته اليوم فى احتفالية تكريم أبنائنا المتفوقين أوائل المرحلة الثانوية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والتي تعد تتويجًا للجهد الذي بذلوه، والإنجاز الذي حققوه، موجهًا الشكر لحزب حماة وطن على تنظيم هذا الحفل وتكريمهم للطلاب المتفوقين للعام الثالث، لقناعتهم بأنهم هم الذين يصنعون الفارق.

وأكد الوزير أن هذه الاحتفالية تأتى تتويجًا للتعاون المشترك مع حزب حماة الوطن في مجال التعليم ودعم المتفوقين واكتشاف الموهوبين، والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعى جميعًا إلى دعمها بكل السبل الممكنة.

وقال الوزير: “ إن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، تستهدف تعليم أبنائنا المهارات، والقدرات، والجدارات، وليس تحصيل الدرجات فقط"، مشيرًا إلى أننا نعد أبنائنا الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة، وامتلاك المهارات الشخصية التى تؤهلهم لتغيرات المستقبل، وتوظيف قدراتهم، موضحًا أن أحد أولويات اهتمام الدولة المصرية رعاية المتفوقين والنابغين والموهوبين، و الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم.

وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على انضباط امتحانات هذا العام، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع الغش، تحقيقًا للعدالة وأن يأخذ كل طالب حقه.

وأضاف الوزير أن تطوير التعليم مسئولية وخطة دولة، وليست مسئولية الوزارة فقط، مشيراً إلى ضرورة وجود تحالفات وتضافر للجهود والتعاون مع المجتمع المدنى.

كما أكد الوزير على أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن مصر الآن تمتلك آلية لانتقاء المعلمين الجدد تتمتع بالشفافية والنزاهة ومرت بمراحل عديدة للوصول إلى من هو أفضل فى هذا المكان، وكل معلم سيتم اختياره فى هذه المسابقة يجب أن يشعر بالفخر.

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وذلك لاستعراض جهود تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب بشرط توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم، موجها بضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

كما وجه الوزير بمواصلة المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها، مشددا على إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المبانى ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

كما شدد الوزير على توجيه مديري المدارس بتخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

ووجه الوزير كذلك بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دور، وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.

ومن جهته، أشار اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى أنه تم تنفيذ عقود صيانة سنوية لضمان استدامة أعمال الصيانة للمدارس بشكل مستمر، كما تمت الصيانة العاجلة لعدد ٦٢١ مدرسة، كما تم عمل صيانة شاملة لـ١٣٥٧ مدرسة، فضلا عن فحص المدارس التى مر عليها ١٥ عاما وجارى العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتم بدء العام الدراسي بها في ضوء فحص ١٩ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم تقرير غرفة العمليات في رابع أيام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة "الاقتصاد" فترة أولى، أما في الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد (20983) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقد حرص الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، كتابا دوريا رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣، وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، وحرصاً على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة .

وتضمن الكتاب الدورى التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

كما تضمن الكتاب الدوري إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

وتضمن الكتاب الدورى أيضا التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

وتضمن الكتاب الدوري أيضا التأكيد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

وجاء فى الكتاب الدورى أيضا التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة، فضلا على التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.



الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقرير غرفة العمليات في خامس أيام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ، ورياضيات) صباح اليوم امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الفيزياء"، بإجمالي عدد (19794) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، بإجمالي عدد (4115) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقد حرص الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس "أبدأ" الوطنية للعلوم التقنية في مدينتي (بدر / دمياط)، وذلك خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر هذا الرابط:

‏ https://tawzef.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن مدارس " أبدأ " في مدينتي (بدر / دمياط) تعد بداية مجموعة من المدارس الجديدة على مستوى الجمهورية في العديد من التخصصات، حيث تهدف مدارس "أبدأ" إلى توفير تعليم فني وتقني متطور ومتخصص في مجالات حديثة ومطلوبة في سوق العمل، كما تسعى المدارس إلى تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني والتقني في المجتمع، وإبراز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الالتحاق بالعمل فى المدارس الوطنية للعلوم التقنية "أبدأ" يوفر العديد من المزايا منها العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي الـعـالمي ومتطلبات الأمن والسلامة وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتوفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين، بالإضافة إلى توفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي، والحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء، فضلا عن التمثيل الرسمي للـمـدارس ومراكز التدريب التابعة للمشروع في المؤتمرات والمعارض.

وعلى الطالب المتقدم ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقرير غرفة العمليات لليوم السادس من امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) الامتحان في مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، بإجمالي عدد (18301 ) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بعدد (2) طالب/طالبة.

وقد حرص الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونسيف فى مصر، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بمدينة العلمين الجديدة .

وفي كلمة مسجلة في مستهل الاحتفالية، قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: "اليوم نحتفل بالتقدم الكبير في ملف تمكين الفتيات، ذلك الملف المهم والأقرب إلى قلبي والذي يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن هو استثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن، ولطالما أثبتت فتيات مصر أنهن على قدر الثقة والمسئولية، ولعل إطلاق مبادرة "دوي" لتمكين الفتاة المصرية من أهم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر في تاريخها المعاصر ، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي خير دليل أيضًا على ما يحظى به ملف تمكين الفتاة من دعم ومساندة من أعلى مستويات الدولة المصرية.

وأكدت السيدة انتصار السيسي فخرها بما حققته المبادرة الوطنية "دوي" من نجاحات حتى هذه اللحظة في الوصول إلى فتيات مصر على أرض الوطن، بقوة ٢١ محافظة للاستماع إليهن في المدارس ومراكز الشباب والجامعات وغيرها وتنمية مهارتهن للحصول على المهارات والمعلومات والخدمات اللازمة للنجاح، وبالتالي تأهيلهن وتمكينهن لخلق مجتمع متفهم ومؤمن بالمساواة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته اليوم بمشاركة هذا الجمع الفريد الذي يعبر عن اتساق كافة الجهود الوطنية التي تسعى إلى رفعة الوطن والارتقاء به، مشيدًا بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وتلاحم مبادرتي "وطن واحد" و"دوى" لتمكين الفتيات والأولاد، التي تتم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان للوصول للأطفال والشباب والأمهات والآباء لتقديم خدمات متعددة، تشمل الرعاية الصحية والنفسية والتربية الإيجابية للمصريين، من خلال نوادي الأسرة القائمة في الوحدات الصحية الأولية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الشراكة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتعليم ۲۰۳۰ ، والتي تهدف إلى تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة للجميع دون تمييز، في إطار مؤسسي كفء وعادل ومستدام، ويرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير والإبداع والابتكار والتنافسية العالمية، حيث وضعت الوزارة بناء الشخصية المصرية و إطلاق إمكاناتها على رأس أولوياتها من خلال بناء مواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسؤول، يقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.

وأضاف الوزير أن هذه الشراكة تتماشى أيضًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة (٢٠٢٤/٢٠٢٨)، والتي تتمركز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتتضمن أولوياتها الرئيسية الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة، وكيفية دمج التطور التكنولوجي لخدمة هذه الأولويات.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ هذه الأولويات من خلال تطوير المناهج الدراسية المرتكزة على القيم والقائمة على المهارات الحياتية والشمول والانصاف لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى استحداث تخصصات بالتعليم الفني طبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة والنطاق الجغرافي، وتطوير البنية التكنولوجية، ونظم الامتحانات، والتوسع في دمج الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة في منظومة التعليم العام.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال كلمتها، الشكر والتقدير لكافة الحضور من السادة الوزراء وممثلي الأمم المتحدة والهيئات الدولية والجمعيات الأهلية الشركاء في حماية وتمكين الطفل المصرى وتحقيق مصلحته الفضلى في جمهورية مصر العربية.

وقالت "عثمان" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتبنى مبادرة الطفل في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، والتي تستهدف 40 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يعيشون في مصر، و25 مليون منهم في المراحل الدراسية المختلفة، ومن هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية لتنفيذ المبادرة داخل المدارس بالتنسيق الوثيق مع الوزارة، والتي شملت محافظات مرسى مطروح والعريش والجيزة والإسكندرية وسوهاج، حيث نجحت على مدار الثلاثة أشهر الماضية في التفاعل من خلال المعسكرات المدرسية الصيفية مع 860 من الآباء والمدرسين والأطفال، فضلاً عن تدريب 30 مدرساً وتنظيم دورات تدريبة عن التربية الإيجابية للآباء.