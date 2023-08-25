بينهم 3 سيدات.. إصابة 7 فى مشاجرة بالمراغة شمال سوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزي بمحافظة سوهاج، مصابين يقيمون بناحية قرية نجع أبوعوض بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بإصابات متفرقة بالجسم على بسبب وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات بينهم، تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين داخل المستشفى.

بداية الواقعة عقب تلقى طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا يفيد بوصول 7 مواطنين إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم توقيع الكشف الطبي على الحالات المصابة باستقبال المستشفى.

وعقب الانتقال والفحص، تبيّن وقوع مشاجرة بين طرفين أسفرت عن اصابة 7 مواطنين بجروح وكدمات بالوجه والرأس، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل استقبال المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

مقتل مواطن فى مشاجرة مع آخرين فى مدينة الغردقة

لقى مواطن مصرعه، اليوم الأربعاء، بسبب مشاجرة مع آخرين بمدينة الغردقة، تم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص بمحافظة المنيا، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة شقيقه على يد مجموعة من الأشخاص بمدينة المنيا إثر نشوب مشاجرة بينهم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الزيتون

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً حدو ث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.