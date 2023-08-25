وفاة طفلة دهسها جرار زراعى فى الوادى الجديد (صور)

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، تحت عجلات جرار زراعي بـالوادي الجديد، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة الطفلة إسراء سيد محمد، 10 سنوات، اثر دهسها بجرار زراعي في قرية "صنعاء" جنوب مركز الخارجة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيفات ومعرفة أسباب الحادث.