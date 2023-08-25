الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجمهور الفلسطينى يعبر عن سعادته بانطلاق مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

انطلاق مهرجان القاهرة
انطلاق مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" آراء الجمهور الفلسطيني في رام الله في انطلاق مهرجان القاهرة للدراما المُقام في مدينة العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار 60 سنة دراما.

الأقدم والأكثر تاريخًا

وقالت مواطنة فلسطينية لكاميرا "القاهرة الإخبارية" إن الدراما المصرية من تعتبر الأقدم والأكثر تاريخًا في الوطن العربي، مؤكدة أنها دراما شاملة تتناول قضايا أسرية واجتماعية وقضايا أخرى مهمة.

وقالت سيدة أخرى: "أشعر بأن الأفلام والمسلسلات المصرية موجودة في كل بيت في جميع الدول العربية، ولغتها الأقرب إلى القلب والكل يفهمها وتعايشنا معها منذ طفولتنا، وتربينا على أعمال كوميدية واجتماعية".

فيما قال شاب فلسطيني إنه تربى على المسلسلات والأفلام المصرية خصوصًا المسلسلات القديمة التي تناولت الأوضاع الاجتماعية والحياة الواقعية التي نعيشها كشعب عربي.

مهرجان القاهرة للدراما العلمين مدينة العلمين العلمين الجديدة القاهرة الإخبارية الجمهور الفلسطيني المسلسلات المصرية الدراما المصرية 60 سنة دراما

مواد متعلقة

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

بعد منافسته في كان.. مخرج "الترعة": طاقم العمل لم يسافر بسبب التكلفة

الأكثر قراءة

بعد وفاة كارولين منتصر.. استشاري نفسي يوضح أهمية شكر الزوجة والاعتراف جميلها

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

انطلاق مهرجان رياضى على كورنيش الإسكندرية بمشاركة 200 مواطن (صور)

"الأحكام فى أسبوع": المؤبد والمشدد لـ20 متهمًا بـ"خلية النزهة الإرهابية" وقضية تنظيم كفر شكر

فاطمة من المحنة للمنحة.. "الكروشيه" يهزم إعاقة 10 سنوات

طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)