الجمهور الفلسطينى يعبر عن سعادته بانطلاق مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" آراء الجمهور الفلسطيني في رام الله في انطلاق مهرجان القاهرة للدراما المُقام في مدينة العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار 60 سنة دراما.

الأقدم والأكثر تاريخًا

وقالت مواطنة فلسطينية لكاميرا "القاهرة الإخبارية" إن الدراما المصرية من تعتبر الأقدم والأكثر تاريخًا في الوطن العربي، مؤكدة أنها دراما شاملة تتناول قضايا أسرية واجتماعية وقضايا أخرى مهمة.

وقالت سيدة أخرى: "أشعر بأن الأفلام والمسلسلات المصرية موجودة في كل بيت في جميع الدول العربية، ولغتها الأقرب إلى القلب والكل يفهمها وتعايشنا معها منذ طفولتنا، وتربينا على أعمال كوميدية واجتماعية".

فيما قال شاب فلسطيني إنه تربى على المسلسلات والأفلام المصرية خصوصًا المسلسلات القديمة التي تناولت الأوضاع الاجتماعية والحياة الواقعية التي نعيشها كشعب عربي.