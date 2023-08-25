بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

تصدرت الفنانة والإعلامية الشابة أسما شريف منير مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، بعدما فاجأت الحضور بمهرجان القاهرة للدراما، في نسخته الثانية، بمظهر صادم بعدما أطلّت وهي حليقة الرأس.

ونشرت أسما شريف منير، قبل يوم واحد من فعاليات المهرجان، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقوم بحلاقة شعرها بأكمله وسط تشجيع من حولها.

وعلّقت أسما شريف منير على الفيديو لتؤكد أن شعرها يتساقط منذ فترة، كما أنه تعرض للحرق خلال الفترة الأخيرة، لذلك اتخذت قرارا كانت تحلم باتخاذه منذ وقت طويل.

ونوهت أسما شريف منير إلى أن القرار الذي اتخذته صعب للغاية، ولكنه يجعلها تشعر بالقوة والتفاؤل، ووصفت تلك الخطوة بالجريئة والمرعبة، مشيرة إلى كونها تعلم أن هناك هجوما كبيرا ستتعرض إليه من قبل البعض، لكن ما يهمها هو شعورها بالراحة، خاصة أن شعرها سيعود إلى طبيعته بعد فترة، ولكنها لن تتمكن من تجربة هذا الشعور مرة أخرى.

هجوم أسما شريف منير على الشيخ الشعراوى

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها "أسما شريف منير" الجدل بين متابعيها وجمهورها، حيث هاجمت من قبل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وتسبب هجومها في انتقادات واستهجان البعض، فالأزمة بدأت عندما طلبت من متابعيها على صفحتها بموقع "فيسبوك" ترشيح عدد من أسماء المشايخ الذين يثقون بآرائهم وفتواهم نظراً لعدم ثقتها بأغلب الدعاة الذين تعرفهم، ليقترح عليها العديد منهم اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وهاجمت "أسما" الشيخ الشعراوي قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي، الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً معرفتش أستوعبه، حقيقي استغربت، وهدورلكم على الفيديوهات اللي خلتني أبطل أشوفه".

ولاقت تصريحات "أسما" عن الشيخ الشعراوي نقدًا لاذعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره إمام الدعاة، وأفنى عمره في سبيل الدعوة، حتى إن والدها الفنان شريف منير خرج في فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب متابعيه بمسامحتها، وأنها لم تقصد الإساءة بالمرة للشيخ الشعراوي.

ثم خرجت "أسما" بعدها للاعتذار في بوست نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قائلة: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحاسّاه، اتفهم كلامي على إني أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي، وأنا مقصدتش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".

وتابعت: "وأنا بعتذر جداً جداً عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم آخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".

خلاف أسما شريف منير مع والدها

وفي وقت سابق، فاجأت أسما شريف منير متابعيها بإلغاء متابعة والدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون كشف الأسباب، حيث نشب بينهما خلاف، وقام والدها بالتراجع عن موقفه مقدمًا اعتذارًا لها، مهديًا لها أغنية الفنان مدحت صالح "أجمل بنوتة".

لترد بعدها "أسما" على اعتذار والدها قائلة: "هي دي تقريبًا علاقتي أنا وأبويا، ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل، الاتنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايزة أحكي لكم على موقف مهم جدًا وأثر فيا".

وأضافت: "أبويا عمل حاجة إمبارح علمتني حاجات كتير أوي، للي ميعرفش كان فيه سوء تفاهم كدا وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزل فيديو عنده على الإنستجرام بيطيب خاطري وبيقولي متزعليش قدام كل الناس، طبعاً أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت أصلاً إني كنت في يوم زعلانة لأنها حركة في منتهى الجمال والحنية والطيبة، وكمان علمتني كتير أوي وده اللي خلاني أحكي الموضوع".

وتابعت: "اتعلمت إن الاعتذار بيكبر الواحد جدًا عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر إنه لو ما اعتذر هو كده جامد ده كلام فارغ، علمني إني لما أزعّل بنتي أعتذر لها لو فعلا غلطانة، علشان عرفت قد إيه بيفرق في النفسية، ومش علشان إحنا أهل يبقى مش وارد إننا نغلط".