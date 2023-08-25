الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يواصل تدريباته اليوم.. وفحص طبى لإرسال ملف اللاعبين إلى "كاف"

مران الأهلي
مران الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته، اليوم، بعد راحة سلبية استمرت قرابة ثلاثة أسابيع عقب التتويج بخمس بطولات فى الموسم المنقضي، هي الدوري، ودوري أبطال إفريقيا، وبطولة كأس مصر، ولقبا السوبر المحلي.

ويقود السويسري مارسيل كولر المدير الفني المران وجهازه المعاون الجديد بعدما وضع برنامجه الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق معسكر النمسا.

وعقد كولر اجتماعًا مع اللاعبين فى غرفة الملابس باستاد مختار التتش شرح خلاله برنامج التدريب والإعداد للموسم الجديد والترحيب بالصفقات الجديدة.

 ويخوض الفريق مرانًا خفيفًا اليوم الجمعة ثم يقضى اللاعبون فى أحد المراكز الطبية الشهيرة بـ6 أكتوبر حيث يخضع اللاعبون والجهاز الفني لفحص طبى شامل بناءً على تعليمات ورؤية الدكتور تامر أبوالعينين رئيس الجهاز الطبي الجديد، لتجهيز ملف كل لاعب لإرساله للاتحاد الإفريقي قبل المشاركة بدوري أبطال إفريقيا والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

مران الأهلي| رضا سليم ينتظم في التدريبات الجماعية

 وكان رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المنضم حديثًا لصفوف الفريق انتظم في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم "سليم" في فقرات المران الجماعي، بعدما أدى اللاعب برنامجًا تدريبيًّا منفردًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وعاد الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة على حضور المران الأول لفريق الكرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم الماضي.

والتقى محمود الخطيب بمدير الكرة خالد بيبو، والمدير الفني للفريق مارسيل كولر على هامش المران الذي يقام في إطار مرحلة الإعداد للموسم الجديد وقبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا، الذي يقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.

مران الأهلي كولر تامر أبوالعنين الخطيب الفحص الطبي

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