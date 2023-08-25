محافظ أسيوط: تكثيف القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، وعقد العديد من اللقاءات والندوات الإرشادية لتعريف المربين بطرق الوقاية وأهمية تحصين الماشية وإجراء التحصينات الدورية لتفادي أخطار الأمراض بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.



الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطب البيطري

وأكد محافظ أسيوط أن قطاع الطب البيطري يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة، وتنفذ العديد من المشروعات في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالخدمات البيطرية وللحفاظ على الثروة الحيوانية بتلك القرى، حيث يجري إنشاء 35 مجمعًا زراعيًا بتكلفة 290 مليون جنيه يضم وحدات بيطرية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث الأجهزة البيطرية لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين والمربين بالقرى وتقدم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية، لافتًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

وطالب اللواء عصام سعد مسئولي الطب البيطري بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات لتكثيف القوافل العلاجية المجانية بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتسخير كل الإمكانيات لاستمرار هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربين بمراكز وقرى المحافظة.

ومن جهته، أشاد الدكتور صلاح علي، مدير مديرية الطب البيطري، بدور محافظ أسيوط في توفير أوجه الدعم والمساندة لقطاع الطب البيطري ليشهد نشاطًا ملحوظًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، وكذلك المجهودات المبذولة لتفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة جارٍ تنفيذها للقوافل البيطرية المجانية بجميع قرى ونجوع المحافظة بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات تقدم أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرءوس الماشية، وتقدم كل الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا يستفيد منها أكبر قدر من المربين للماشية ضمن خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.