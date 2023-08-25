الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16"

تدريب الطيارين الأوكرانيين
تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16

كشف ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نيويورك، تفاصيل تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن وسيط لإتمام صفقة تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16، مشيرًا إلى أن 3 دول أوروبية هي النرويج، هولندا، والدنمارك تقدمت لإتمام الصفقة.

- تدريب الطيارين سيكون في شهر سبتمبر المقبل

وأضاف أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16، سيكون في شهر سبتمبر المقبل في عدة ولايات أمريكية، موضحًا أن هذا التدريب سيكون مهمًا للغاية.

وتابع: "نجاح هذا التدريب سيقلب كفة الحرب في أوكرانيا لصالح كييف".

الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة جديدة بـ500 مليون دولار لتايوان

وفي السياق نفسه، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بيع أسلحة جديدة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان.

وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية قالت إن الصفقة تتضمن بيع أنظمة تتبع وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى معدات مهمة تخص طائرات إف 16.

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