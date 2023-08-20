الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد حصول أوكرانيا عليها.. القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل قدرات مقاتلات "إف 16"

إف 16
إف 16

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على قدرات مقاتلات "إف 16"، وذلك بعد أن حصلت أوكرانيا على دعم أوروبي من الدنمارك وهولندا، إذ منحتا الأخيرتين عشرات المقاتلات من "إف 16"، وذلك من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي: 

  1. دخلت الخدمة لأول مرة في عام 1978 بالولايات المتحدة الأمريكية.
  2. يبلغ طول الطائرة نحو 15 مترا، وارتفاعها 6 أمتار متعددة المهام خفيفة الوزن.
  3. تتميز بقدرة عالية على المناورة
  4. تتمتع بقوة رادارتها وقدرتها الفائقة على توجيه دقيق للأسلحة والقذائف، إذ تستطيع حمل 6 صواريخ كبيرة في الانطلاقة الواحدة.
  5. يمكنها تحديد الأهداف في جميع الظروف الجوية.
  6. تصل سرعاتها القصوى إلى نحو 2420 كيلو مترا في الساعة.
  7. لديها القدرة على التحليق لأكثر من 860 كيلو مترا.
  8. هناك مايقرب من ثلاثة آلاف طائرة في الخدمة العسكرية حول العالم.
  9. يوجد 1000 طارة في القوات الجوية والبحرية الأمريكية.
أوكرانيا مقاتلات إف 16 الدنمارك روسيا اوروبا

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