الأنبا ارساني يزور دير القديس بولس الرسول في كاليفورنيا

زار الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس و جنوب كاليفورنيا و هاواي، و الأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا ابراهام الاسقف العام بايبارشية لوس أنجلوس، دير القديس بولس الرسول التابع لايبارشية لوس انجلوس القبطية الارثوذكسية بـ Murrieta مقاطعة ريفيرسايد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أ الأنبا أرساني يزور حاليا إيبارشية لوس انجلوس، لبضعة أيام في ضيافة المطران الأنبا سرابيون والأنبا إبرهام.

زيارة دير القديسة كاترين الاسكندرانية

وعلى صعيد اخر، زار الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس و جنوب كاليفورنيا و هاواي، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا إبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بزيارة دير القديسة كاترين الاسكندرانية، والقديسة فيرينا للراهبات بـ Hemet كاليفورنيا.

اختتام صوم العذراء

واختتم الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء، والذي استمر لمده 15 يوما بقداس العيد صباح الثلاثاء في 22 أغسطس الجاري.

وكان قد تزامن مع احتفالات صوم العذراء تقيم الكنائس المسيحية نهضات صوم العذراء من خلال برنامج يومي لمده 15 يومًا، وألقى فيها العديد من الكهنة العظات الروحية طيلة فترة النهضات الروحية.

وترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، الليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم بديرها العامر "درنكة" فى أسيوط.

وتعود أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربي، إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقي الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحري فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة.