الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا ارساني يزور دير القديس بولس الرسول في كاليفورنيا

الأنبا ارساني
الأنبا ارساني

زار الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس و جنوب كاليفورنيا و هاواي، و الأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا ابراهام الاسقف العام بايبارشية لوس أنجلوس، دير القديس بولس الرسول التابع لايبارشية لوس انجلوس القبطية الارثوذكسية بـ Murrieta مقاطعة ريفيرسايد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أ الأنبا أرساني يزور حاليا إيبارشية لوس انجلوس، لبضعة أيام في ضيافة المطران الأنبا سرابيون والأنبا إبرهام.

زيارة دير القديسة كاترين الاسكندرانية

وعلى صعيد اخر، زار الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس و جنوب كاليفورنيا و هاواي، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا إبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بزيارة دير القديسة كاترين الاسكندرانية، والقديسة فيرينا للراهبات بـ Hemet  كاليفورنيا. 

اختتام صوم العذراء 

 واختتم الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء،  والذي استمر لمده 15 يوما بقداس العيد صباح الثلاثاء في 22 أغسطس الجاري.

وكان قد تزامن مع احتفالات صوم العذراء تقيم الكنائس المسيحية نهضات صوم العذراء من خلال برنامج يومي لمده 15 يومًا، وألقى فيها العديد من الكهنة العظات الروحية طيلة فترة النهضات الروحية.

وترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، الليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم بديرها العامر "درنكة" فى أسيوط.

وتعود أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربي، إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقي الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحري فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة.

الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس و جنوب كاليفورنيا و هاواي الأنبا أرساني أسقف هولندا الأنبا ابراهام الاسقف العام بايبارشية لوس انجلوس دير القديس بولس الرسول التابع لايبارشية لوس انجلوس القبطية الارثوذكسية ب Murrieta الولايات المتحدة الامريكية

الأكثر قراءة

وفاة براى وايت بطل المصارعة الحرة عن عمر يناهز 36 عامًا

مراسلة "dmc": مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة شهد تنظيما أكثر من رائع (فيديو)

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة محامي عبدالله رشدي ومعتز مطر

خبير أسواق: الاقتصاد المصرى سيكون الأول عربيًا خلال 10 سنوات (فيديو)

احذر من هذه الأطعمة.. 10 وجبات غذائية تصيب الأطفال بأمراض متعددة

أستاذ طب نفسى: التعلق المرضى يشبه "الدبة اللى قتلت صاحبها" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)