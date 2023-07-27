الأنبا أرساني يزور كنيسة الأمير تادرس المشرقي بقرية بويط في أسيوط

زار الأنبا أرساني أسقف هولندا، مساء امس بزيارة إلي كنيسة الأمير تادرس المشرقي بقرية بويط مركز ساحل سليم التابعة لإيبارشية أسيوط.

جاء ذلك في ضيافة الانبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط، وذلك بمناسبة عشية تذكار شهادة القديس تادرس الشطبي.

وعلى صعيد آخر، زار الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، بزيارة لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر وذلك بمناسبة التذكار السادس لنياحة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا ساويروس رئيس دير المُحرق العامر.

قام نيافته بصلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالدير وبحضور ومشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق العامر ومجموعة من الآباء رهبان الدير.