الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس مجلس إدارة "المعصرة للصناعات الهندسية" يجتمع بالعاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات

الدولة للإنتاج الحربي
الدولة للإنتاج الحربي

عقد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة  للصناعات الهندسية (مصنع ٤٥ الحربي) اجتماعًا مع العاملين بالشركة، حيث أوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات، وإشراكهم في عملية صنع القرار ووضع مقترحات للتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة (مصنع ٤٥ الحربي) وكذا المشروعات المستقبلية التي ستشارك في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتم الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين بالشركة والتأكيد على الاهتمام بدراستها والرد عليها.

 

تكريم العاملين الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولات رياضية

وفي جوٍ ساده الألفة تم على هامش اللقاء تكريم عدد من  العاملين المتميزين بمختلف قطاعات الشركة وكذا تكريم العاملين الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولات رياضية، كما تم تكريم السادة العاملين المحالين إلى المعاش في شهر أغسطس الجاري عرفانًا وتقديرًا لهم؛ لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه.

txt

وزير الإنتاج الحربى يشدد على المشاركة فى المشروعات التنموية الخادمة للمواطن

txt

وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى معرض الأثاث والديكور “HOME IN”

وأكد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع ٤٥ الحربي) على تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإخلاص، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج والمساهمة في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها بالدولة، مشدداً على ضرورة الحرص لتنفيذ توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالالتزام بالمخططات الزمنية الموضوعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الموكلة إلى الشركة، مشجعًا العاملين على تقديم أفكار بحثية جديدة يمكن تنفيذها لتطوير الشركة وتعزيز العملية الإنتاجية بها.

شركة المعصرة المعصرة للصناعات الهندسية العاملين بالشركة عماد فوزي أحدث المستجدات

الأكثر قراءة

وفاة براى وايت بطل المصارعة الحرة عن عمر يناهز 36 عامًا

مراسلة "dmc": مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة شهد تنظيما أكثر من رائع (فيديو)

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة محامي عبدالله رشدي ومعتز مطر

خبير أسواق: الاقتصاد المصرى سيكون الأول عربيًا خلال 10 سنوات (فيديو)

احذر من هذه الأطعمة.. 10 وجبات غذائية تصيب الأطفال بأمراض متعددة

أستاذ طب نفسى: التعلق المرضى يشبه "الدبة اللى قتلت صاحبها" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)