ناقد فنى: جوائز مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية ذهبت لمن يستحقها (فيديو)

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن أجواء مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة كانت رائعة جدًا، إضافة إلى التنظيم الجيد، والحضور، معقبًا: "كله موجود في عرس الدراما، واليوم امبارح كان جميل أوي".



وأضاف سعد الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن الجوائز ذهبت لمن يستحقها سواء جوائز لجنة التحكيم أو جوائز الجمهور، موضحا: "هناك فرحة كبيرة أمس، وشهدنا حفلا للفنان تامر حسني عقب ختام المهرجان".

- مدحت صالح فنان له تاريخ على مدار 40 عامًا

وأوضح الناقد الفني، أن الفنان مدحت صالح له تاريخ على مدار 40 عامًا على الساحة، إضافة إلى صوته الجميل سواء في التترات أو الحفلات أو أغانيه، متابعًا: "الأصالة هي مدحت صالح".