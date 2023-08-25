الأنبا تادرس يترأس تصفيات مهرجان الكرازة بمركز بورسعيد

اختتمت اللجنة المركزية لـمهرجان الكرازة المرقسية مرحلة التصفيات النهائية، بمركز بورسعيد ومقرها كنيسة الشهيد ابى سيفين والقديسة دميانة.

وافتتح الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، صباح أمس المهرجان، كما شاهدوا بعضاً من العروض الفردية والجماعية المشاركة.

تشارك في التصفيات بمركز بورسعيد إيبارشيات (بورسعيد - الإسماعيلية - المنصورة).

"ختام النشاط الصيفى بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد"

من جهته بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، نظمت كنيسة الشهيد مارمرقس بمدينة بورفؤاد، حفل ختام نشاطها الصيفي.

وقدمت الكنيسة عروضا مختلفة من الفقرات التى حازت على إعجاب الجميع منها فقرة (الكورال، الألحان، عروض فيديو).

وفى السياق ذاته وزع الأنبا تادرس جوائز وهدايا قدمتها الكنيسة لأبنائها، الذين شاركوا فى الأنشطة والمسابقات التى نظمتها خلال فترة النشاط .

واختتمت الاحتفالية بكلمة لمطران بورسعيد شكر فيها الكنيسة والآباء والأمهات والأبناء على ما قدم من مجهود لإنجاح هذه الاحتفالية.

افتتاح مذبح رؤساء الملائكة بكنيسة السيدة العذراء مريم

وكان قد صلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس البابا كيرلس السادس بالحي الإماراتي ببورسعيد، وهو أول قداس بكنيسة المبنى القبلي باسم (رؤساء الملائكة)، وذلك عقب انتهاء الأعمال الانشائية ضمن خطة بنائها، وخلال الصلاة دشن مطران بورسعيد أواني جديدة.

شارك فى الصلاة عدد من الآباء الكهنة، وذلك وسط حضور جموع من الشمامسة والشعب.