رسميا.. الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يسلم نفسه للسلطات

أعلنت السلطات الأمريكية توقيف ترامب رسميًا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى سجن في أتلانتا، حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويُرتقب أن يتم توقيف ترامب فترة وجيزة، وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

ترامب يسلم نفسه

وكانت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد هبطت الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطا أتالانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيسلم نفسه في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

كما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، استبدال كبير محاميه في جورجيا، وذلك قبل ساعات من موعد تسليمه نفسه لسلطات الولاية، وفق ما أفادت به شبكة "سي أن أن".

وأفادت "سي أن أن" باستبدال ترامب، درو فيندلينج، بالمحامي، ستيفن سادو، وذكرت الشبكة أن سادو قدم أوراقا، صباح الخميس، لتمثيل الرئيس السابق رسميا في القضية.

و سادو هو محام يقيم في أتلانتا، ويشير ملفه الشخصي إلى أنه مستشار خاص للشخصيات الكبيرة، ومتخصص في الدفاع القانوني رفيع المستوى.

وبهذا القرار، يضيف ترامب محاميًا سبق له أن تحدى قانون (RICO) المتعلق بقضايا فساد المنظمات في جورجيا، والذي بموجبه يحاكم ترامب والمتهمون الـ 18 معه.

وذكرت "سي أن أن" نقلًا عن مصدر مقرب من ترامب إلى أن قرار الأخير لا يتعلق بأداء فيندلينج، فيما قال مصدر آخر مطلع إن سادو "أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا".

وأشار مصدر من ترامب إلى أن الأمر لا يتعلق بأداء فيندلينج، بينما وصفه مصدر آخر مطلع على سادو بأنه "أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا".