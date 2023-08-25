المستشار ناجى شحاتة لـ "الشاهد": الإخوان خططوا لاغتيالى بقذيفة “أر بى جى”

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، تفاصيل محاولة الإخوان لاغتياله، قائلا: "معلومة استهدافي من جماعة الإخوان ووضعي على قائمة الاغتيال، جاءتني من أحد الزملاء الذي كان يعمل في أيام غير التي كنت أعمل بها، وهو المستشار معتز خفاجية.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “معتز كلمني وقال لي خلي بالك في متهم عندي قال إنهم مستهدفين القضاة ومستهدفينك أنت بالذات، وهيضربوا عليك بالآر بي جي، أنا خدت المسألة بضحك، وقولت له: ”ده الآر بي جي هيطيرني، آر بي جي مرة واحدة يا معتز"، قال: “والله المتهم المحبوس قصادي قال كده، سألته: ”هيعملوها فين؟" قالي: "في اليوتيرن وأنت راجع".

وتابع: "في ذلك التوقيت كان سيادة الرئيس قد أمر بأن نقيم في فندق القوات المسلحة تيبا روز، وكنا نجلس نتحدث في هذه المواضيع طيلة الوقت، حيث بلغني المستشار معتز خفاجي أثناء جلوسنا مع بعض في اللوبي بالفندق وليس تليفونيًا".

وأردف: "اتصلت وقتها بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وقلت له ما حدث، فأصدر قرار ثاني يوم بنقل عملي ممن الكيلو عشرة ونصف إلى العمل في أكاديمية الشرطة، فشكرته على موقفه وانتهى الأمر".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.