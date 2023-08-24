أحمد فهمي: مهرجان العلمين يعكس أهمية مصر وريادتها في المنطقة

أكد الفنان أحمد فهمي، أن مهرجان العلمين يعكس أهمية مصر وريادتها في المنطقة .

وأضاف الفنان أحمد فهمي خلال لقاءه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مهرجان العلمين يؤكد ريادة مصر في الفن والسياحة، لافتاً إلى أن ربط الفن بالسياحة أمر في غاية الأهمية، وهذا ما حدث بمدينة العلمين.

وأوضح الفنان أحمد فهمي أن فيلم "مستر إكس" زاد علاقته بالجمهور العربي أكثر وبالخليج، كما أن فيلم "العارف" فتح له الباب للخروج من الكوميديا، معقبا: "الكوميديا أصعب بكثير وليست سهلة مثلما يعتقد البعض"

وأشار إلى أن مسلسل "سره الباتع" يعتبر أضخم إنتاج في رمضان، لافتا إلى أنه استفاد كثيرا من تجربته في مسلسل "سره الباتع"، معقباً: "تعلمت من كل نجوم الأجيال السابقة والحالية".