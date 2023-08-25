وكيل وزارة البيئة: المشروعات القومية حمت الإسكندرية من التغيرات المناخية

قال الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، إن التغيرات المناخية أمر واقع يتحد العالم أجمع على وضع حلول جذرية لمواجهتها وتقليل أضرارها.

تابع رياض خلال فعالية التغيرات المناخية وتاثيرها السلبي على العالم في القنصلية الإيطالية، إن الإسكندرية في الصف الأول المتضرر من التغيرات المناخية بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، ما شكل أضرارا متتابعة عليها خلال الفترات الماضية، وهناك جهود كبيره لتفادي تلك الأضرار بالمشروعات القومية.

تأثير التغيرات المناخية على عروس المتوسط

وأكمل وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط تضررت بشكل كبير من التغيرات المناخية وهذا ما نشهده من ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، وتغير مواعيد النوات الشتوية وتساقط الأمطار بكميات كبيره غير مسبوقه وتساقط الثلوج في مشهد يحدث لأول مرة.

وواصل، أن من أضرار التغيرات المناخية على عروس البحر المتوسط هو ما نشهده مؤخرا في نحر الشواطئ وتقليص المساحات الرملية، وتطور الأمر إلى انشقاق مساحة من كرصيف كورنيش الإسكندرية بسبب خلل التربة.

نواتج cop27

تابع رياض أن من نواتج cop 27 هي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، لتفادي الأثار السلبية الشديدة من التغيرات المناخية، والتي تهدف إلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية واستبدالها بالطاقة المتجددة.

أكمل وكيل وزارة البيئة، أن هناك جهود للدولة المصرية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية من خلال المشروعات الذكية المستدامة وهذا ما نلمسه واقعية من نسبة مصر من الانبعاثات الكربونية والتي لم تتجاوز ٦, ٪ وهي نسبة ضىيلة بما ينتج من الدول العظمى عالميا.

مشروعات قومية لحماية الإسكندرية

وتابع أن الإسكندرية تشهد نموذجت قويا لتطبيق التكيف مع التغيرات المناخية، وهذا من خلال مشروعات حماية الشواطئ التي تتم على ساحل الكورنيش منها مشروع حماية قلعة قايتباي، والمشروعات المنفذة في مختلف المناطق السكندرية منها محطة الرمل والمنشية ومنطقة سيدي بشر وأبي قير للتصدي لارتفاع منسوب مياة البحر.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أكد وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، إنه من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء نحتضن كافة المبادرات المجتمعية البناءة لمواجهه التحديات المناخية، فهناك أفكار مبتكرة ومتجددة نتلقاها من خلال المبادرات الشبابية، وهي ما تستوعبها مبادرة نحو التحضر للأخضر في موعد أقصاه ١ سبتمبر لتتأهل لمرحلة تصفيات وإعلان المشروعات الفائزة لدعمها للتنفيذ الواقعي.

وواصل رياض، أن الإسكندرية لديها اهتمام كبير بالمبادرات الشبابية والفكر الواع ندمن خلال مبادرات التوعية ضد مخاطر استخدام البلاستيك، وتنظيف الشواطىء، وإعادة تدوير المخلفات البيئية، وغيرها من الأفكار النوعية المبتكرة التي تشهد نشاطا ملحوظا لتغيير وعي الأفراد بخطورة التغيرات المناخية وضرورة الانتباه لها.

وكيل وزارة البيئة

وكيل وزارة البيئة

وكيل وزارة البيئة