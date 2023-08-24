الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سارة حجى: سعيدة بفوزى بجائزة ألمانية لأول بحث عن السرطان

الأبحاث السرطانية
الأبحاث السرطانية

قالت الدكتورة سارة حجي، الفائزة بجائزة أفضل بحث عن السرطان بألمانيا، إنها اتجهت إلى دراسة عوامل السرطان والطرق العلمية التي يمكنها الحد من هذا المرض، خاصة أنها فقدت أحد أقاربها بسبب هذا المرض اللعين.

الأبحاث السرطانية 

وأكدت د.سارة حجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية إي تي سي، أنها قمت بدراسة كلية الصيدلية ثم سافرت في منحة لجامعة هايد لبرغ والمركز الألماني لعلوم أبحاث السرطان؛ لإتمام أباحثها العلمية الخاصة بالسرطان والحصول على درجة الدكتوراه والماجستير.

صعوبات العمل البحثي 

وتابعت "واجهتني صعوبات كثيرة جداً من أهمها عدم اتقاني للغة الألمانية، وبالتالي كنت أمام تحد كبير في بداية المعيشة في ألمانيا لإتمام أبحاثي".

واستطردت "تواجدت في ألمانيا منذ أكثر من 11 عامًا، وكنت أعمل بمجال التدريس ولكن كنت أعلم جيداً أنني لن أستمر في مجال التدريس، لهذا قمت بعمل كارير شيفت في مجال الأبحاث السرطانية وحصلت على الإقامة الألمانية".

مواهب الشعب المصري 

وذكرت "الشعب المصري شغوف جداً وعدد كبير جداً من المصريين في الخارج متفوقين في مهامهم بصورة كبيرة، لهذا مصر بحاجة إلى نظام محكم لاستغلال المواهب بشكل كبير".

سارة حجي أبحاث السرطان اي تي سي مصر جديدة صعوبات العمل البحثي

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

أحمد الفيشاوى يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويضًا لأجره عن فيلم

بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يحدد مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023

زينب الغزالى: انضمام مصر لتجمع البريكس متنفس جديد لاقتصاد المنطقة

مهرجان القاهرة للدراما.. أدهم الشرقاوى ببدلة "حمراء" وجومانا مراد بفستان أزرق

حبس والد ضحايا «التعذيب بالشطة» بتهمة تعاطى المخدرات بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)