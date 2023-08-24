سارة حجى: سعيدة بفوزى بجائزة ألمانية لأول بحث عن السرطان

قالت الدكتورة سارة حجي، الفائزة بجائزة أفضل بحث عن السرطان بألمانيا، إنها اتجهت إلى دراسة عوامل السرطان والطرق العلمية التي يمكنها الحد من هذا المرض، خاصة أنها فقدت أحد أقاربها بسبب هذا المرض اللعين.

الأبحاث السرطانية

وأكدت د.سارة حجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية إي تي سي، أنها قمت بدراسة كلية الصيدلية ثم سافرت في منحة لجامعة هايد لبرغ والمركز الألماني لعلوم أبحاث السرطان؛ لإتمام أباحثها العلمية الخاصة بالسرطان والحصول على درجة الدكتوراه والماجستير.

صعوبات العمل البحثي

وتابعت "واجهتني صعوبات كثيرة جداً من أهمها عدم اتقاني للغة الألمانية، وبالتالي كنت أمام تحد كبير في بداية المعيشة في ألمانيا لإتمام أبحاثي".

واستطردت "تواجدت في ألمانيا منذ أكثر من 11 عامًا، وكنت أعمل بمجال التدريس ولكن كنت أعلم جيداً أنني لن أستمر في مجال التدريس، لهذا قمت بعمل كارير شيفت في مجال الأبحاث السرطانية وحصلت على الإقامة الألمانية".

مواهب الشعب المصري

وذكرت "الشعب المصري شغوف جداً وعدد كبير جداً من المصريين في الخارج متفوقين في مهامهم بصورة كبيرة، لهذا مصر بحاجة إلى نظام محكم لاستغلال المواهب بشكل كبير".