الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مصرية تفوز بجائزة ألمانية عن أول بحث من نوعه بشأن السرطان

سارة حجي
سارة حجي

ثمنت الجامعة الألمانية بالقاهرة الإنجاز العلمي العالمي الذي حققته العالمة المصرية الدكتورة سارة محمود حجي، إحدى خريجات كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، في مجال الأورام السرطانية، وذلك نظير أطروحتها العلمية المتميزة  للحصول على درجة الدكتوراه التى أثبتت خلالها وجود تأثير للهرمونات الجنسية  لدى المرأة مثل هرمون الإستروجين على الأعضاء غير الجنسية كالأمعاء والبنكرياس، وهو ما أسهم في تفسير الظاهرة التي حيرت الكثير من العلماء عن ارتفاع نسبة هذه الهرمونات حول منطقة الأورام السرطانية في أعضاء الجهاز الهضمي، وبذلك تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تعلن وجود علاقة نسبية بين تلك الهرمونات وتضخم حجم الورم السرطانى فى هذه المنطقة من الجسم.ٍ

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وأثبتت الباحثة خلال دراستها، أنه عندما يتم إفراز هذه الهرمونات من المبيض تتجه إلى الخلايا الجذعية الموجودة في الأمعاء وهي تعد المواد الخام بالجسم، التي تتولد منها جميع الخلايا الأخرى ذات الوظائف المتخصصة، وتنقسم لتكوّن مزيدًا من الخلايا الوليدة، وعندما يحدث خلل في طبيعة عمل تلك الخلايا ينتج عنها مضاعفات، حيث يؤثر زيادة انقسامها على الحد الطبيعي إلى تضخم حجم الأمعاء لامتصاص مواد غذائية أكثر ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات وشيخوخة المعدة وتطور الأورام السرطانية.

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 وبهذا الإنجاز العلمي سطرت سارة قصة نجاح جديدة تضاف لسجل النجاحات المتتالية لأبناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ما أهلها للفوز بجائزة ريشتسينهاين Richtzenhain الألمانية للدكتوراه لعام 2021 من قبل المركز الألماني لأبحاث السرطان وجامعة هايدلبرج بألمانيا إحدى كبرى الجامعات في مجال علوم السرطان، كما تم تقديم منحة مالية تقدر 2.7 مليون دولار من معهد هانتسمان للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الأبحاث على النتائج الفريدة التي توصلت إليها عقب نشر بحثها بمجلة نيتشر عام 2020  التي تعد من أهم وأشهر الدوريات العلمية على مستوى العالم.

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جاء اختيار سارة للفوز بهذه الجائزة ضمن 8 علماء من أصل ما يقرب من 400 مرشح تكليلاً لجهودها على مدار عدة سنوات في هذا المجال البحثي بدأتها عقب التحاقها بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، فكان من وجهة نظرها أن تحقيق هدفها لا يتأتى إلا من خلال العزيمة والإرادة القوية والاجتهاد والمثابرة مع تنظيم الوقت، فتربعت على قائمة أسماء أوائل دفعتها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2012، ما أهلها للتقدم للالتحاق بجامعة هايدلبرج في ألمانيا وأتاح لها استكمال أبحاثها في نفس التخصص وحصولها على درجتي الماجستير والدكتوراة، إلى جانب ذلك فهى عضو بفريق عمل مبادرة مقال علمي لتبسيط العلوم لترجمة الأبحاث العلمية المنشورة بالدوريات العلمية العالمية إلى اللغة العربية، وتضم هذه المبادرة  ما يقرب من 11 عالمًا خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة.

التكنولوجيا الجامعات للحصول المصرية الماني الجامعة الألمانية بالقاهرة كلية الصيدلة الجامعة الألمانية عام 2020 الهرمونات تكنولوجيا الجامعة

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