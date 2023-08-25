بتكلفة 3.5 مليار دولار.. مصر تتجنب الأزمات العالمية بمشروعات الطاقة المتجددة

خلال الآونة الأخيرة، يعاني العالم من شح الطاقة والوقود الأمر الذي دفع الدول، وعلى رأسهم مصر إلى التوجه لبدائل الطاقة المتجددة لتأمين الاستهلاك القومي.

تعد مصر ضمن أولى الدول التي انتجت الهيدروجين الأخضر والأمونيا لأول مرة من خزان السد العالي في أسوان، وكانت مصر تسعى إلى تطوير شبكة الطاقة ما جعلها تستخدم الكهرباء الناجمة عن السد العالي لتغذية السوق المحلية، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا في ذلك الوقت.

تضاعف حجم الطاقة المتجددة والنظيفة التي يتم توليدها في الشرق الأوسط

ومؤخرًا، أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا فيما يخص الطاقة النظيفة والمتجددة أن حجم الطاقة المتجددة والنظيفة التي يتم توليدها في الشرق الأوسط قد تضاعف خلال العقد الماضي.

وسجلت الطاقة النظيفة المتولدة خلال آخر عقد في المنطقة العربية تضاعفت قليلًا عن 22 جيجا واط في عام 2021، كما شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 12% من استهلاك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية خلال 2020 بعد أن كانت 11% فقط في 2011.

خبراء: مصر توجهت للطاقة النظيفة المتجددة منذ عدة أعوام

وتواصل "الدستور" مع الدكتور علاء الناظر، أستاذ الإدارة العامة والمحلية، الذي أوضح أن هناك توسعًا كبيرًا في مصر في إنشاء الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، حتى أنه أصبح هناك استغلالًا لأسطح المباني والعقارات وإنشاء اللوحات الطاقة الشمسية عليها.

أكد الناظر على أهمية اتباع القياسات الهندسية اللازمة لإنشاء وتأسيس لوحات الطاقة المتجددة، لا سيما مع توسعها بشكل كبير خلال الفترة الماضية وامتلاك مصر بنية تحتية مؤهلة لمثل هذه المشروعات.

وأكد الناظر أن مصر توجهت للطاقة النظيفة المتجددة منذ عدة أعوام، حيث أنشأت السد العالى الذى هو مصدر أساسى لتوليد الكهرباء أحد أنواع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية التي انتشرت فى مصر فى الآونة الأخيرة بدرجة كبيرة، خاصة في أسوان مثل مشروع بنبان.

ومن جهته، قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، إن مصر الآن تتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية، خاصةً مع وجود مصر في بيئة مناخية موافقة طوال العام، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الدولة للمواطنين لإنشاء المحطات فوق المنازل.

ويوضح نعمان أن سياسات الدولة يجب أن تتجه إلى التشجيع على تأسيس الطاقة المتجددة والاعتماد عليها في كل المجالات، مستطردًا أنه يجب على البنوك إطلاق مبادرات لإعطاء قروض للمواطنين، تسهيلًا لاجراءات بناء الطاقة الشمسية على أسطح المباني.

3.5 مليار دولار فاتورة مشروعات الطاقة الجديدة