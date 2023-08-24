الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح هلال يوضح تفاصيل ترجمته لكتاب عن إزدواجية الدين

صلاح هلال
صلاح هلال

كشف صلاح هلال المترجم عن تفاصيل كتاب ازدواجية الدين.

قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس مع الإعلامية د.صفاء النجار:"ازدواجية الدين يشير إلى أن الدين له وجه ظاهر ومعروف للناس، الدين للعامة ووجه آخر خاص".

أضاف: "دين النخبة يتمثل في كهنة المعابد، وهو يضرب المثال علي الحضارة المصرية القديمة، لأنه أساس هذا المبدأ في الحضارة القديمة، لأن الكهنة كان لديهم ازدواجية في الدين، دين يستخدم لاخضاع الشعب، ودين توحيدي داخل المعابد".

وأشار إلى أن الكتاب يعالج ازدواجية الدين حتي الماسونية وصولاً للعصر الحديث ويوضح تأثير مصر والحضارة المصرية القديمة في مجال الأديان علي كل الديانات المختلفة لفهم الحضارات المختلفة.

صلاح هلال الحياة اطياف صفاء النجار

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