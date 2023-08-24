الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الروائي عبدالوهاب داود يكشف حقيقة مقابلته لـ آل باتشينو

عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود

قال الروائي عبدالوهاب داود، مستشار تحرير جريدة الدستور، إن الممثل العالمي آل باتشينو من الأشخاص المؤثرين في الثقافة المصرية، لافتاً إلى أن هناك كثيرين تأثروا بشخصيته، حيث يعتبر ممثل غير طبيعي في تاريخ السينما الأمريكية والعالمية. 

آل باتشينو “حرامي كاميرا”

أضاف داود، خلال لقائه ببرنامج "طقوس الإبداع" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة السردي عبر قناة النيل الثقافية: “في بعض الأوقات أشاهد أعمال آل باتشينو وتصيبني حالة من الانبهار لبعض الحركات التي يفعلها: ”آل باتشينو" حرامي كاميرا ولديه قدرة بارعة في سرقة الكادر وتجلى ذلك بشدة في فيلمه الشهير Donnie Brasco – 1997 مع الممثل العالمي جوني ديب". 

وعن حقيقة مقابلته لـ "آل باتشينو" في كتابه “سهرة مع آل باتشينو"، قال داود:"في النهاية يبحث الكاتب عن الحيلة التي يستطيع من خلالها الوصول للمعلومة التي يود طرحها، وهذه الحيلة أحيانًا تكون متاحة الكشف أو عدم الكشف عنها". 

تابع "العبارة الموجودة على لسان آل باتشينو بطول الكتاب بما فيها العبارات الكوميدية أو الساخرة التي جمعتنا معاً هي عبارات قالها بالفعل، وبالتالي فإن المادة المنشورة هى مادة صحيحة بنسبة 100%". 

 

سهرة مع آل باتشينو عبدالوهاب داوود أفلام آل باتشينو جوني ديب الاعلامية فاطمة السردي

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