عبد الوهاب داود يكشف تفاصيل كتابه "سهرة مع آل باتشينو"

أعرب الكاتب الصحفي والروائي عبدالوهاب داود، مستشار تحرير جريدة الدستور، عن انبهاره بالممثل العالمي آل باتشينو، منذ فيلم The Godfather الذي صدر الجزء الأول منه عام 1972، وصدر الجزء الثاني منه عام 1974م، لافتا إلى أنه خلال هذه كان مازال في مرحلة الطفولة، معقبًا: "توطدت معرفتي به في المرحلة الجامعية في التسعينات".

وأضاف عبدالوهاب داود، خلال لقائه ببرنامج "طقوس الإبداع" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة السردي عبر قناة النيل الثقافية، أن أفلام “آل باتشينو” كانت متوفرة سواء في نوادي الفيديو أو التليفزيون أو القهاوي، معقبا: "معي واقعة خاصة مع فيلم، عطر امرأة، Scent of a Woman، ففي أكثر من مرة يتصادف وجودي في مكان ما ومن ثم يتم عرض الفيلم، فاستمر في الجلوس لمشاهدة الفيلم، وبالتالي هناك مسألة قدرية تجعلني دائمًا في حالة فتنة بهذا الرجل".

وأوضح الكاتب عبدالوهاب داود، تفاصيل كتابه "سهرة مع آل باتشينو" وكيفية توصله إلى هذه الصيغة وتقديمها للقاريء، قائلاً: "إن الكتاب مزيج من الخيال والوقائع، واستخدام لكل المتاح عن سيرة حياة آل باتشينو وحواراته وأفلامه، وهذه الحالة من المزج تعتبر حالة شائعة في الأدب العربي، لكنها ليست شائعة في السيرة الذاتية".