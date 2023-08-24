الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: انضمام مصر لمجموعة بريكس شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس

علق الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، على اختيار مصر عضوًا دائمًا في مجموعة  البريكس.

وقال البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

أضاف أن دعوة مصر للانضمام لتكتل  البريكس تسليط للضوء على ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية وإمكانات تدعم الاقتصاد المصري، باعتبار مصر مالكة لأهم ممر ملاحي تجاري عالمي وهو قناة السويس الذي تمر منه ما يقرب من 15% من التجارة العالمية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات بترولية باعتبارها مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر وبنية تحتية.

وشدد على أن مصر ستفيد تجمع البريكس وتستفيد منه أيضًا"، مؤكدًا أن مصر ستسهم في رسم خريطة اقتصادية عالمية يكون فيها التبادل بالعملات المحلية، والتخلي عن هيمنة الدولار الذي أضر باقتصاديات الدول الناشئة.

الخبير الاقتصادي محمد البهواشي اكسترا نيوز البريكس لاقتصاد المصرى

مواد متعلقة

خبير اقتصادى يكشف سبب انضمام مصر لمجموعة البريكس

ماذا يعنى انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" كعضو دائم؟

خبير صناعى: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" انتصار للسياسة الخارجية

البرلمان العربى يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

ناهد إمام لـ"الشاهد": وقت طلاقى من زوجى الإخوانى تنازلت عن كل حقوقى المادية والمعنوية

ابحثوا عن المستفيد.. خبير: بوتين أكثر المتضررين من حادث طائرة قائد فاجنر

ناهد إمام: ميرال الطحاوى كانت مقربة من زينب الغزالى وتكتب لها المقالات

ناهد إمام لـ"الشاهد": جماعة الإخوان طبقية وعنصرية لا تلتفت للقادمين من أسر بسيطة

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته؟.. أشرف الفيل يجيب

"الدستور" ينشر صورة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الجديد

من هو المستشار تامر الفرجانى القائم بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية؟

عجوز فى الستين.. كلمة السر بجريمة ميدان لبنان

شمال سيناء: وحدة السكان تعقد ندوة لرصد المشكلات وتفشي ظاهرة الطلاق بالعريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)