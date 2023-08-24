خبير: انضمام مصر لمجموعة بريكس شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

علق الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، على اختيار مصر عضوًا دائمًا في مجموعة البريكس.

وقال البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

أضاف أن دعوة مصر للانضمام لتكتل البريكس تسليط للضوء على ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية وإمكانات تدعم الاقتصاد المصري، باعتبار مصر مالكة لأهم ممر ملاحي تجاري عالمي وهو قناة السويس الذي تمر منه ما يقرب من 15% من التجارة العالمية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات بترولية باعتبارها مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر وبنية تحتية.

وشدد على أن مصر ستفيد تجمع البريكس وتستفيد منه أيضًا"، مؤكدًا أن مصر ستسهم في رسم خريطة اقتصادية عالمية يكون فيها التبادل بالعملات المحلية، والتخلي عن هيمنة الدولار الذي أضر باقتصاديات الدول الناشئة.