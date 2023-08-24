الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر يعلن التعاقد مع أيمريك لابورتى من مان سيتى

أيمريك لابورتي
أيمريك لابورتي

أعلن النصر السعودي التعاقد مع الإسباني أيمريك لابورتي، مدافع فريق مانشستر سيتي، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للمنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين في الموسم الجاري.

وسبق أن ودع لابورتي جماهير مانشستر سيتي وأعلن انتقاله للنصر.

اقرأ من هنا.
النصر يعلن التعاقد مع لابورتي رسميًا.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي عبر منصة التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أعلن من خلاله التعاقد مع أيمريك لابورتي بشكل رسمي.

وظهر لابورتي في الفيديو يسرد مسيرته عبر الكتابة على لوح إلكتروني وفي نهاية الفيديو ظهر في مدرج ملعب النصر، موجهًا رسالة للجماهير قائلًا: "هيا ياشباب، إنه سهل جدًا لابورتي هنا".

وبدأ لابورتي مسيرته ضمن صفوف فريق بايون الفرنسي، ثم انضم لفريق أتلتيك بلباو تحت 19 عامًا، وبعدها انتقل لنادي باسكونيا، وعاد لأكاديمية بلباو في صيف 2012 قبل التصعيد للفريق الأول في ديمسبر من العام نفسه.

ومثل لابورتي أتلتيك بلباو في 222 مباراة قبل الانتقال لمانشستر سيتي، وسجل 10 أهداف وصنع 6 لزملائه في الفريق، ليصبح مجمل مبارياته التي لعبها من بداية مسيرته 400 مباراة، وسجل 22 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

ولعب لابورتي للمنتخب الفرنسي في مرحلتي الناشئين والشباب قبل أن يختار اللعب لمنتخب إسبانيا الأول، وشارك في 22 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

وبقميص مانشستر سيتي، لعب لابورتي 180 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وازدادت رغبة لابورتي في الرحيل عن السيتي بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساي للفريق منذ قدوم مانويل أكانجي، وظل اعتماد بيب جوارديولا على جون ستونز وروبن دياز، بجانب صعوبة وجود مكان له الموسم المقبل خاصة بعد التعاقد مع المدافع الكرواتي جفارديول، وشارك في فوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

النصر أيمريك لابورتي لابورتي مانشستر سيتى الدوري السعودي دوري روشن

مواد متعلقة

رغم تجديد عقده.. بند يسمح برحيل برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي

تقارير: ماتيوس نونيس مرشح لتدعيم خط الوسط في مانشستر سيتي

الفرصة الأخيرة لصلاح وطريق الننى لمقعد «المدير الفنى».. مصير المحترفين المصريين فى أوروبا

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدافع نابولى

الريال لا يستسلم.. رسالة رودريجو بعد السقوط أمام مان سيتي

هالاند يرفض تمديد عقده مع مانشستر سيتى بسبب ريال مدريد

الأكثر قراءة

‎الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى نائبًا عامًا

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

فلكيًا.. موعد المولد النبوي 2023 وأجمل عبارات تهنئة

آخر تطورات مصير محمد صلاح مع ليفربول وتفاصيل عرض اتحاد جدة

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023 كاملة

أسرار اللحظات الأخيرة.. لماذا رفض الأمير هارى زيارة الملكة إليزابيث قبل رحيلها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)