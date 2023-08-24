النصر يعلن التعاقد مع أيمريك لابورتى من مان سيتى

أعلن النصر السعودي التعاقد مع الإسباني أيمريك لابورتي، مدافع فريق مانشستر سيتي، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للمنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين في الموسم الجاري.

وسبق أن ودع لابورتي جماهير مانشستر سيتي وأعلن انتقاله للنصر.

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النصر يعلن التعاقد مع لابورتي رسميًا.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي عبر منصة التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أعلن من خلاله التعاقد مع أيمريك لابورتي بشكل رسمي.

وظهر لابورتي في الفيديو يسرد مسيرته عبر الكتابة على لوح إلكتروني وفي نهاية الفيديو ظهر في مدرج ملعب النصر، موجهًا رسالة للجماهير قائلًا: "هيا ياشباب، إنه سهل جدًا لابورتي هنا".

وبدأ لابورتي مسيرته ضمن صفوف فريق بايون الفرنسي، ثم انضم لفريق أتلتيك بلباو تحت 19 عامًا، وبعدها انتقل لنادي باسكونيا، وعاد لأكاديمية بلباو في صيف 2012 قبل التصعيد للفريق الأول في ديمسبر من العام نفسه.

ومثل لابورتي أتلتيك بلباو في 222 مباراة قبل الانتقال لمانشستر سيتي، وسجل 10 أهداف وصنع 6 لزملائه في الفريق، ليصبح مجمل مبارياته التي لعبها من بداية مسيرته 400 مباراة، وسجل 22 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

ولعب لابورتي للمنتخب الفرنسي في مرحلتي الناشئين والشباب قبل أن يختار اللعب لمنتخب إسبانيا الأول، وشارك في 22 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

وبقميص مانشستر سيتي، لعب لابورتي 180 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وازدادت رغبة لابورتي في الرحيل عن السيتي بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساي للفريق منذ قدوم مانويل أكانجي، وظل اعتماد بيب جوارديولا على جون ستونز وروبن دياز، بجانب صعوبة وجود مكان له الموسم المقبل خاصة بعد التعاقد مع المدافع الكرواتي جفارديول، وشارك في فوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.