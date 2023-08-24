مجلس «سيدات الأعمال» يشيد بجهود الرئيس السيسي لضم مصر إلى البريكس

أكدت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس للمضي قدما نحو تحرير التجارة وزيادة الصادر من أجل في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

مصر على الطريق الصحيح لتحرير التجارة وزيادة الصادرات

وأشادت عبير عصام جهود الرئيس عبد الفتاح السيس ي في وضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية والتجارية الكبرى مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا خاصةً فيما يتعلق بالترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي رفعت من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص التجارة.

مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم

وأكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال أن هذه الخطوة دليل قوي علي مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي وعمق العلاقات مع دول مجموعة البريكس والذي يخلق توازن اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرًا للثقل الاقتصادي لأعضائها في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، كما شهدت دوله معدلات نمو اقتصادي سريعة، ما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.

عقب أنضمام للبريكس تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة

واوضحت عبير عصام ، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو الاتحاد المصري للمستثمرين أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون لها أثار اقتصادية واجتماعية كبرى اهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل وكذلك فيما يتعلق بالحصول علي التمويل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الخارج واختراق أسواق جديدة.

يذكر أنه تم تأسيس تجمع "بريكس" رسمياً عام 2009 ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وانضمت جنوب افريقيا للتجمع عام 2010 ويسعى التجمع لإثبات بصمته الجيوسياسية بما يتناسب مع النطاق الاقتصادي الجماعي لدوله، إذ يمثل أعضاء التجمع أكثر من 42% من سكان العالم وأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالم.