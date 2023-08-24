"الكاثوليكية" تنظم معسكرًا صيفيًا للأطفال الأكثر احتياجًا

نظّمت الكنيسة الكاثوليكية في مصر من خلال جمعية “كاريتاس مصر” التابعة لها تحت رعاية الأب "هنرى بولاد" الذي كان من أكبر الداعمين للأطفال الاكثر احتياجًا فى مصر.

شارك قطاع تنمية ورعاية الطفولة المبكرة بمقر جمعية كاريتاس بالإسكندرية، بالتعاون مع متطوعي شباب "رسالة فرح" خلال الشهر الجاري "المعسكر الصيفى الأول ت سباق العمالقة" للأطفال والنشء، من عمر 9-13 سنة، كجزء من أربع معسكرات صيفية.

تم تصميم المعسكر لخدمة الأطفال الأكثر إحتياجا في المناطق المحرومة من الخدمات، وذلك لرفع وعى وتمكين "75 طفل ومراهق" على الكفاءات الأساسية اللازمة لبناء علاقات إيجابية في المجتمع المحيط وقبول الآخر، وبعض المهارات الحياتية الأخرى.

وحرصت "كاريتاس- مصر" و"رسالة فرح" التابعتان للكنيسة الكاثوليكية بمصر على تحضير وتقديم محتوى توعوى وترفيهى خلال ثلاثة أيام،، بهدف مساعدة هؤلاء الأطفال فى الوصول إلى حياه أكثر إتزانا داخل المجتمع المحيط، ورفع وعيهم وتمكينهم ببعض الممارسات والسمات والفضائل التي تدعم الطفل خلال حياته وتساعده للوصول إلى حياة صحية.

وناقش المعسكر خلال أيامه الثلاثة بعض الموضوعات التوعوية اللازمة مثل:" النظافة الشخصية والنظافة العامة، قبول الآخر وأساسيات التغذية السليمة والتنمر وأساليب مواجههته والتحرش وكيفية الحماية منه، الحدود مع الآخر.



وبدأ المعسكر بذكر السيرة الطيبة للأب الراهب الراحل "هنرى بولاد"، ولضمان إتباع سياسة حماية الطفل اجتمع فريق "تنمية ورعاية الطفولة المبكرة" مع فريق "رسالة فرح"، لتحضير مدونة السلوك للتعامل مع الأطفال، والتي تشكل جزء أساسى من إستراتيجية عمل قطاع "تنمية ورعاية الطفولة المبكرة" بكاريتاس - مصر - بالإسكندرية، لوضع القوانين الإلزامية لجميع المتعاملين مع الأطفال لضمان التعامل مع الاطفال وفقاً للقواعد الإلزامية لمدونة السلوك وهى الإطار التي يلزم كل العاملين بالطفولة لضمان أمن وسلامة الأطفال داخل المعسكر.

شارك خلال المعسكر "75 طفل" يترواح أعمارهم من سن 9 سنوات وحتى سن 13 سنة من الذكور إضافة إلى "25 متطوع ومتطوعة" بجانب فريق عمل قطاع تنمية ورعاية الطفولة المبكرة بكاريتاس - مصر.

وقدم المعسكر لأطفال قرية المستعمرة التابعة لمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية وقرية العزيمة التابعة لمحافظة البحيرة.