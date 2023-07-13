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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"علشان أولادكم احسبوها صح".. ندوة جديدة لبرنامج "وعي" بقرى "حياة كريمة"

الكنيسة
الكنيسة

 شارك الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، ومدير قطاع التربية الأساسية، بجمعية كاريتاس مصر التابعة للكنيسة الكاثوليكية،  في ندوة بعنوان "علشان أولادكم احسبوها صح"، وذلك بمركز ساحل سليم، بقرية اللوقا، بجمعية الرجاء الحرة، وذلك استكمالًا لبرنامج "وعي"، المفعل بقرى "حياة كريمة".

كما ذكرت صفحة "كاريتاس مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في إطار اهتمام مركز "سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة"، التابع لجمعية كاريتاس مصر، بالإسكندرية، بتوعية المجتمع بقضية ذوي الهمم، وإيمانًا بدور التمريض الهام، في الوقاية، والاكتشاف المبكر لحالات ذوي الهمم، نظم برنامج "التوعية" لقاءً توعويًا لطالبات الصف الثالث الثانوي، بالمعهد الفني للتمريض، بمستشفى كرموز.

تضمن التعريف بالإعاقة، وأسبابها، طرق الوقاية، أهمية الاكتشاف، والتدخل المبكر، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الإعاقات، جاء ذلك من خلال التعاون المشترك مع "هيئة التأمين الصحي"

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