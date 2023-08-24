وزارة العمل: تدريب على مهنة الفندقة الشاملة بالأقصر

بدأت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في إجراء المقابلات الشخصية للشباب المؤهلين للحصول على التدريب المهنى المجانى على مهنة الفندقة الشاملة ، وذلك بمقر ديوان المديرية ، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFPالتابع للأمم المتحدة ، ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الجديدة ووظائف المستقبل والتي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة َوالرائدة والتي تعقد الوزارة معها بروتوكولات تعاون في كافة المجالات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري.

دورة تدريبية على المهن

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر أشار فيه إلى ان مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع ، تنقسم الي 4 اسابيع بمركز التدريب المهني ، واسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر،. وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين وذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب ، كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات.

مميزات التدريب

ونوه إلى أن مميزات التدريب تتضمن : الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

شروط التقديم للدورات التدريبية

وأشار مدير المديرية الي ان شروط التقديم للحصول على هذه الدورات المجانية تشمل: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، والسن لا يزيد عن 35 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم : صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وبرنت تأميني، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد ( كعب عمل)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمتقدم،. على ان يتم التقديم بمقر ديوان المديرية ، كما سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.