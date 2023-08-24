وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": ندرس عروضًا لشراء حصة فى "الشرقية للدخان"

قطاع الأعمال : وصلنا عروض بالفعل وتقوم حاليا بدراستها

رد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على ما يتردد عن طرح حصة جديدة في شركة إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) للمستثمرين الأجانب.

وقال "عصمت"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش افتتاح خط إنتاج جديد بشركة ممفيس، اليوم الخميس، إنه يوجد بالفعل عروض مقدمة، لشراء حصة في الشرقية للدخان، يجري العمل على دراستها حاليًا.

وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ من خلال برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك؛ هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

وكانت الشرقية للدخان قد قالت في بيان للبورصة، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للحصة الأكبر في إيسترن كومباني، وصلها عروض من شركات أجنبية من أجل الاستحواذ على حصة جديدة من الشركة الشرقية إيسترن كومباني، في إطار العمل على بيع حصة جديدة من الشركة الشرقية إيسترن كومباني ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتوسع القطاع الخاص في ملكية القطاع العام.

ووفقًا لذلك تقل حصة الحكومة المملوكة في الشركة الشرقية إيسترن كومباني وهو ما يوضح رغبة الحكومة في التخارج من هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي تدر دخلًا وأرباحًا عظيمة للدولة كونها ثاني أكبر مورد الضرائب المصرية بعد دخل قناة السويس، بخلاف ما تقدمه حصة أرباح للدولة.

وتعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي في ضخ رءوس أمواله في الاستثمارات الحكومية، في إطار العمل على دعم وتنمية استثمارات القطاع الخاص من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، في ظل التأثر بالأحداث العالمية.