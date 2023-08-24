الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا: مجمعات الخدمات سوف تُنهي معاناة سكان القرى

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه حافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمالي محافظة قنا، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن الديوان العام لمحافظة قنا. 

أوضح نائب المحافظ، في بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الخميس، أن المجمع يقدم العديد من الخدمات اليومية الخاصة باستخراج الأوراق المختلفة ، من خلال عدة مكاتب خدمية تشمل "وحدة محلية، مركز تكنولوجي، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين"، مشيرًا إلى أن مجمعات الخدمات سوف تُنهى معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر لجميع أهالي قرى ونجوع مدينة الوقف في شمالي محافظة قنا.

كما تابع نائب محافظ قنا، جولته بزيارة وحدة صحة الأسرة "المشروع الأوروبي" بقرية المراشدة والتي تم رفع كفائتها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد "عمر" أقسام الوحدة، واطمئن على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة، كما اطمئن على انتظام سير العمل بالوحدة، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين، موجهًا بحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمات مميزة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا.

وفي سياق آخر، تأتي تلك الجولة التفقدية ضمن سلسلة الجولات المهمة التي يقودها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في شتي أنحاء مدن ومراكز المحافظة والمشروعات المختلفة التي تم انجازها خلال الفترة الماضية إلي جانب المؤسسات الحكومية والتنفيذية بالمحافظة.

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