الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث دراسات البنية الأساسية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"

محافظة قنا
محافظة قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" اليوم الأربعاء، في الديوان العام لمحافظة قنا، وذلك لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندسة ندي حسام، مساعد مدير البرنامج، وإيمان رضوان، مدير برامج السفارة السويسرية بالقاهرة، والدكتور أشرف خضر، استشاري البنية التحتية بالمشروع، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك وفقا لبيان صحفي.

وناقش محافظ قنا، مع الوفد والقيادات التنفيذية، دراسات أعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، مشيرًا إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

"حيّنا".. نموذج لمشروعات التنمية المتكاملة

وأضاف الداودي، من خلال بيانٍ صحفيِّ صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الأربعاء، أن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمراني فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي في أنحاء محافظة قنا.

وفي سياق آخر، كانت قد محافظة قنا قد أعلنت عن استقبال عدد من المواطنين منذ ساعات لبحث شكواهم خلال لقاء مع اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا والتوجيه بالاستجابة السريعة لمطالبهم.

أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التنمية الحضرية الدكتور حازم عمر الديوان العام

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