الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "رجال الأعمال": "بريكس" فتح أكبر بوابة أسواق أمام مصر

علي عيسي
علي عيسي

ثمن المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، جهود الدولة المصرية في انضمامها إلى منظمة البريكس، أكبر تكتل اقتصادي على الساحة الدولية، ويضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ما يتيح لمصر والدول الأخرى التي انضمت ومنها الأرجنتين والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا الاستفادة من مميزات التكتل الاقتصادي. 

زيادة حجم التجارة والاستثمار مع دول بريكس 

وأكد علي عيسى، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يمكن أن تستفيد الدولة المصرية بعد انضمامها لبريكس في زيادة حجم التجارة والاستثمارات مع الدول الأعضاء، فالتكتل يضم أكبر اقتصادات في العالم وبالتالي فإن التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول ستفتح فرصاً جديدة للاقتصاد المصري فيما يتعلق بتبادل السلع والخدمات والاستثمارات المشتركة.  

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال، أن يعد انضمام مصر إلي BRICS أكبر بوابة للوصول إلى أسواق كبيرة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ما يُسهِم في تعزيز صادرات مصر وتنويع قاعدة عملائها، وبالتالي زيادة الفرص التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ونوه المهندس على عيسي، بأنه يمكن لمصر أن تستفيد من التبادل الثقافي والعلمي مع الدول الأعضاء في BRICS فالتكتل يضم مجموعة متنوعة من الثقافات والتقاليد والمعارف العلمية، وهذا يمكن أن يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر وتلك الدول ويساهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. 

وفيما يخص التعاون السياسي والدبلوماسي 

واستطرد، إن نضمام مصر يعزز دورها السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي من خلال عضويتها في منظمة البريكس فالتكتل يُعَد قوة ناشئة في العالم، ومصر بوصفها عضوًا فيه قد تكتسب مزيدًا من الوزن السياسي والتأثير في قضايا إقليمية ودولية مهمة. 

يذكر أنه تم تأسيس تجمع "بريكس" رسمياً عام 2009 ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وانضمت جنوب افريقيا للتجمع عام 2010  ويسعى التجمع لإثبات بصمته الجيوسياسية بما يتناسب مع النطاق الاقتصادي الجماعي لدوله، إذ يمثل أعضاء التجمع أكثر من 42% من سكان العالم وأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالم.

مصر بوابة BRICS تستفيد زيادة التجارة

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